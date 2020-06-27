Стало известно, когда дома в центре Благовещенска подключат к горячему водоснабжению

В редакцию Амур.инфо поступают обращения от горожан, проживающих в районе улиц Ленина – Шимановского – Островского. В связи с ремонтом сетей в домах нет горячей воды. По словам жителей, без этой услуги они остались с начала мая.

«Мы с 7 мая живем без горячей воды – уже практически два месяца. В квартирах холодно, так как лето холодное. Здесь проживают много стариков и детей, а никому нет дела. Не у каждого в квартире есть бойлер, да и не дешевое это удовольствие. У нас на дворе 21-й век, а такое ощущение, что живем в каменном веке. (…) Можно же ремонтировать как-то по участкам, переключать, ведь много сейчас технологий. Только у нас о людях думают в последнюю очередь. Мы все понимаем, что нужно делать ремонт, менять трубы. Ну не таким же способом, не за счет мучений людей», – жалуются жители.

В городской администрации, со ссылкой на подрядчика, сообщили, что жителям придется ждать еще как минимум 2 недели. Уточнили, что в дома, которые были отключены от горячего водоснабжения в связи с проведением ремонта, горячая вода вернется в период с 10 по 20 июля.

Полностью завершить ремонт инженерных сетей с укладкой асфальтобетонного покрытия на улице Ленина от Шимановского до Пионерской должны к 1 сентября. Чтобы, несмотря на постоянные дожди, уложиться в сроки, подрядчик рассматривает вопрос работы в две смены.

Работы проходят поэтапно. В настоящее время на участке от Шимановского до Островского ремонт коммуникаций полностью завершен, проложены новые водопроводные и тепловые сети. На следующем участке от улицы Островского до улицы 50 лет Октября выполнена половина от объема работ по теплосетям и 80% – по водопроводным сетям.

«На третьем участке – от 50 лет Октября до Пионерской – проложена большая часть водопровода. Сейчас наши специалисты приступили к прокладке теплотрассы. Работы ведутся комплексно, то есть выполняется параллельно замена лотков, труб, колодцев, тепловых камер. На первом участке – от Шимановского до Островского – уже приступили к благоустройству. Демонтируем старый бортовой камень. В понедельник, 29 июня, приступаем к фрезерованию, будем готовить основание под установку гранитного бордюра и для устройства асфальтобетонного покрытия», – рассказал производитель работ подрядной организации ООО «Сервер» Алексей Дорошенко.

Масштабная модернизация подземных инженерных сетей по улице Ленина началась в мае. В рамках реализации проекта в порядок приведут сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и тепловые сети.