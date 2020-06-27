Благовещенца будут судить за взятки судебному приставу

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего мужчины в даче взятки должностному лицу. Преступление произошло в начале текущего года.

По версии следствия, обвиняемый в январе передал судебному приставу-исполнителю две взятки в размере 20 тысяч и 45 тысяч рублей. Отделом судебных приставов в отношении горожанина были возбуждены исполнительные производства и наложен арест на принадлежащее ему недвижимое имущество.

За взятку судебный пристав-исполнитель должен был изменить суммы предварительной оценки принадлежащих обвиняемому арестованных объектов недвижимости и внести эти недостоверные сведения в акты о наложении ареста на имущество. Также он должен был исключить из информационной системы сведения о подлежащей взысканию суммы исполнительского сбора по трем сводным исполнительным производствам.

Однако пристав сообщил об этом руководству. Сотрудники амурского управления ФСБ задержали мужчину на месте преступления при передаче денег.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором Амурской области обвинительным заключением направлено в суд, сообщает амурское следственное управление.