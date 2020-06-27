Вирусологи спрогнозировали, что в ближайшее время Россию накроет новая волна коронавируса

Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Такой прогноз сделал вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19. Он отметил, что в первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города.

Всемирная организация здравоохранения заявила о новом всплеске коронавируса в Европе. Впервые за несколько месяцев сразу в 30 европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. В ближайшее время за второй волной коронавируса в Европе подъем заболеваемости COVID-19 начнется и в России, считает Щелканов.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», – прогнозирует российский вирусолог.

По его словам, вспышку коронавируса стоит ожидать в европейской части России, особенно в крупных транспортных хабах — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Также рост числа новых случаев заражения коронавирусом, как отмечает собеседник агентства, произойдет во Владивостоке. Связывают это с тем, что китайцы возвращаются из Европы на родину через этот город, поэтому там даже сейчас наблюдается относительный подъем заболеваемости, пишет URA.RU.

Чтобы предотвратить завоз коронавируса в Россию, по мнению Щелканова, стоит закрыть границы. Однако осуществить это невозможно, так как в Европе проживает много российских граждан, подчеркнул он. Вирусолог также отметил, что коронавирус в Европе незначительно отличается от того вируса, который был в Китае во время первой волны эпидемии.

«Но уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе (1-2 года) не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10-20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», – заключил он.

В свою очередь, директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович уточнила в разговоре с РБК, что России угрожает рост заболевших в том случае, если население резко перестанет соблюдать рекомендованные меры безопасности.

По ее мнению, риск завоза коронавируса из-за границы, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки там, минимален.

«Европа отгородилась от России сама, да и мы не стараемся открыть сильно границы... То, что в России не будет сейчас второй волны из Европы, – это пока понятно. В России она может быть, если люди резко перестанут соблюдать те самые санитарные нормы», – заявила Попович. По ее словам, санитарные требования скорее будут хуже соблюдать в регионах России, чем в столице, которая стала эпицентром заболеваемости.