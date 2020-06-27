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В некоторых регионах РФ выплатят по 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет

В некоторых регионах РФ выплатят по 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет
Фото: pixabay.com

Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России получает тысячи просьб выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка не до 16 лет, а до 18. Об этом в социальной сети рассказала глава ведомства Анна Кузнецова. Однако в министерстве труда такое предложение не поддержали.

«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 000 рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство – в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа. Отмечу, что в Совете Федерации, в Государственной Думе идея о расширении выплат поддерживается», – подчеркнула Кузнецова.

При этом уполномоченный отметила, что этот вопрос решили в некоторых регионах страны. Там на местном уровне было принято решение о таких выплатах.

«Некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. И, конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», – добавила глава ведомства.

Как сообщало Амур.инфо, В соответствие с указом президента РФ от 23 июня, право на дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11.05.2004 года по 30.06.2020 года. В Амурской области, по расчетам, средства получат более 150 тысяч семей.

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#дети #российская власть #финансы #коронавирус

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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

  • inoy

    inoy
    30 минут назад

    враки и обещания перед голосованием.......

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