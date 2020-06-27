В некоторых регионах РФ выплатят по 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет
Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России получает тысячи просьб выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка не до 16 лет, а до 18. Об этом в социальной сети рассказала глава ведомства Анна Кузнецова. Однако в министерстве труда такое предложение не поддержали.
«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 000 рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство – в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа. Отмечу, что в Совете Федерации, в Государственной Думе идея о расширении выплат поддерживается», – подчеркнула Кузнецова.
При этом уполномоченный отметила, что этот вопрос решили в некоторых регионах страны. Там на местном уровне было принято решение о таких выплатах.
«Некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. И, конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», – добавила глава ведомства.
Как сообщало Амур.инфо, В соответствие с указом президента РФ от 23 июня, право на дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11.05.2004 года по 30.06.2020 года. В Амурской области, по расчетам, средства получат более 150 тысяч семей.
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