Жителям Белогорска предложили обдумать создание программы «Комфортный Белогорск» у себя дома

Заполнить анкету для новой городской программы «Комфортный Белогорск 2020-2025» белогорцы смогут в комфортных условиях: прямо у себя дома, все обдумав и обсудив. Глава Белогорска Станислав Мелюков встретился с руководителями управляющих компаний и попросил содействия в распространении анкет среди жителей многоквартирных домов.

«Создание программы – это сложный процесс, – отметил он на встрече. – Очень важен самый первый этап: сбор предложений. От того, насколько жители города будут активны в предстоящие несколько дней, зависит во многом качество последующих решений по благоустройству. Понятно, что голосование за Конституцию, по Народному голосованию занимает время, и оно нужно, чтобы заполнить анкету по благоустройству качественно. Поэтому каждому жителю многоквартирных домов предоставляется возможность принять решения дома, а после принести анкету на свой участок. Сбор предложений продлится до 1 июля включительно».

Заполнив опросный лист, участники анкетирования должны принести его на свой избирательный участок не позднее 1 июля, до 20:00. В этот день завершится прием предложений, которые впоследствии будут учитываться при благоустройстве Белогорска в следующие пять лет.

Тираж в 22 тысячи анкет, а также информационных листов с указанием адресов и телефонов участковых избирательных комиссий уже распечатаны. Началось распространение анкет по почтовым ящикам. До этого еще 10 тысяч анкет разнесены по избирательным участкам.

Опросный лист включает шесть основных направлений по вопросам создания комфортной городской среды. Они касаются места отдыха, скверов, тротуаров, цветников и освещения, спортплощадок. Поучаствовать в анкетировании можно будет несколькими способами: придя на избирательный участок для голосования по изменению в Конституцию РФ, на дому, на придомовом голосовании. Места проведения голосований и анкетирования размещены на белогорск.рф, в разделе «Голосование – 2020», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.