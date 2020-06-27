Помогай: на Амур.инфо 27 июня пройдет VII благотворительный марафон «Крылья»

В субботу, 27 июня, пройдет VII благотворительный марафон «Крылья». Его организовало информагентство Амур.инфо совместно с амурским отделением Российского детского фонда. В этом году он пройдет в необычном формате.

Марафон стартует в 11 часов в прямом эфире на сайте Амур.инфо, в инстаграм-аккаунте @amur.info, а также на Youtube-канале Amur.info. Трансляция продлится до 14 часов.

В этом году задача марафона - собрать деньги на программу амурского отделения Российского детского фонда «Здоровый ребенок», в рамках которой 30 детей с диагнозом ДЦП пройдут курс кинезиотерапии в детской городской больнице Благовещенска. Всего в Приамурье проживают более 400 малышей, страдающих ДЦП. На один курс для 30 ребятишек необходимо более 500 тысяч рублей.

В ходе марафона ведущие расскажут о пятерых из них, это Арина Королькова, Даша Сибилева и Леша Дзевенис из Благовещенска, Кирилл Чуйко из поселка Серышево, Богдан Лысенко из Белогорска.

Акция проходит в непривычном формате. Часть участников будет общаться с ведущими по видеосвязи, некоторые придут в студию прямого эфира, но с соблюдением профилактических мер.

В общей сложности, о желании внести личный или коллективный вклад заявили более 30 участников - это политики, депутаты, предприниматели, общественники Благовещенска. Они пожертвуют деньги на помощь детям, а также расскажут, почему решили поучаствовать в благотворительной акции.

Традиционно свой вклад в здоровое будущее маленьких амурчан внесли благовещенские автоклубы. Из них 15 уже передали 61 тысячу 550 рублей, а еще три клуба передадут деньги в день марафона – 27 июня.

Из-за угрозы распространения COVID-19 организаторы отказались от традиционных культурных мероприятий в общественных местах и пунктов сбора при них. В этом году «культурный партнер» марафона - Амурская областная филармония открывает свою студию, которая на протяжении трех часов также будет поддерживать уровень внимания своими лучшими номерами.

Также на седьмом марафоне организаторы провели конкурс видеороликов о рекордах «Минута для славы», лучшие из них увидят зрители. В них дети для детей рассказывают и показывают свои достижения.

Организаторы призывают всех неравнодушных людей воспользоваться возможностью онлайн-перевода средств для лечения больных детей. Все просто - перечислить средства абоненты МТС и Билайна могут на короткий номер 3434 - слово АМУР и сумма перевода. Прямая ссылка на банковский перевод в инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

Либо можно сделать пожертвование с помощью банковской карты https://www.amurdetfond.ru/#forma Участие в телемарафоне может принять любой желающий – как частное лицо, так и компания.

С 2014 года на благотворительном марафоне «Крылья» было собрано более 3 миллионов 800 тысяч рублей. На эти средства 210 маленьких амурчан прошли курс лечения методом кинезиотерапии.