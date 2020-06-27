Выбор читателей за 26 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 26 июня.

На 26 июня в Амурской области подтверждено 44 новых случая COVID-19: в Благовещенске (+26), Благовещенском районе (+4), Тамбовском районе (+4), Тынде (+3), Свободном (+2), Шимановске (+1), Райчихинске (+1), Белогорском районе (+1), Мазановском районе (+1), Ивановском районе (+1).

В Благовещенске на улице Зейской будет запрещена парковка автомобилей. Соответствующие временные знаки установят на участке от улицы 50-летия Октября до улицы Калинина.

В зоне особого внимания по эпидобстановке COVID-19 в Амурской области остаются город Благовещенск, Ивановский, Тамбовский, Магдагачинский, Мазановский районы. В них отмечается прирост заболевших. Об этом рассказала главный санитарный врач области Ольга Курганова на оперативном штабе.

Президент Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Оно планируется на понедельник, 29 июня.