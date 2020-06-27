Гороскоп 27 июня: Дев ждут интересные знакомства, а Весам не следует раздавать советы

Восход Солнца: 04:21

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Опасный, критический день. Сегодня лучше заниматься только привычными делами, не требующими активных действий и неоправданного риска. Не стоит принимать важных решений, которые повлекут негативные последствия. Вам предстоит отстаивать свои взгляды. Напряженный день, связанный с опасностью для здоровья и жизни.

Телец. Если Вам что-то не нравится в действиях любимого человека, то не нужно говорить об этом прямо и «в лоб». Попробуйте сначала ненавязчиво намекнуть партнеру о своем недовольстве. Начало дня может принести огорчения и разочарования. Возможно неприятное известие, связанное с обманами, иллюзиями или недопониманием со стороны партнера.

Близнецы. Вам необходимо отказаться любых крайностей, чтобы избежать дисбаланса энергий и следующих из этого проблем со здоровьем. Близнецам предстоит выслушать в свой адрес немало лестных слов. Сначала Вас похвалят на работе, затем дома.

Рак. День отмечен обновлением чувств, началом новых дел, подъемом жизненных сил. Возможно, что полоса неудач закончится. Вы захотите внести перемены в свою жизнь. Может случиться так, что новые предложения сделают покровители, а друзья поддержат Вас. Не откладывайте дела в долгий ящик. Благоприятный день для реализации свежих творческих идей или нестандартного решения старых проблем.

Читайте также

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня: Скорпионам не стоит конфликтовать, а Ракам необходимо трезво смотреть на мир

Лев. День благоприятный для финансовых операций. Вам представится возможность значительно улучшить свое материальное положение. Но не все Львы будут способны использовать момент – скажутся ошибки и недоработки предыдущего месяца. Ведите себя более осмотрительно с теми, кто всеми силами пытается узнать как можно больше о вашей личной жизни.

Дева. Сегодня Вас ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Этот день может продолжить благоприятные тенденции предыдущего дня в профессиональной сфере позволит многим Девам оказаться со своими предложениями на более высокой ступеньке служебной лестницы.

Весы. Хорошее настроение подарит Вам крылья. Не следует раздавать советы, попридержите свое мнение при себе. В начале дня Весов могут ждать обязанности. Возможно, Вам придется заняться технической проблемой или уделить время домашнему хозяйству.

Скорпион. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, для обращения в учреждения или организации. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться весьма эффективными. В любовных отношениях намечается некоторый спад, однако не исключена неожиданная встреча с давней симпатией. Сегодня нельзя проявлять жадность, иначе вероятная прибыль окажется незначительной.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2020 года: Стрельцы сделают важный шаг, а Овнов ждет романтика

Стрелец. Противоречивый, двойственный день. Настроение многих Стрельцов будет колебаться от оптимизма до черной меланхолии. В первой половине дня из-за эмоционально напряженного фона Вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит Вам настроение на весь день.

Козерог. Активный день. Все события будут развиваться быстро и непредсказуемо. Материальное положение будет ощутимо ухудшаться из-за непредвиденных трат – представители среднего поколения возьмут на себя все проблемы младшего и старшего поколений семьи. Вероятны происки недоброжелателей и завистников. Вы сможете ясно представить негативное развитие событий в скором будущем.

Водолей. День любви, раскрытия творческого потенциала. Творческие личности способны самореализоваться в своем деле и добьются признания, что доставит им большое удовольствие. Этот день подведет итоги, на некоторое время освободит от неприятностей. С любым человеком сегодня возможны гармоничные отношения.

Рыбы. День несет двойственную характеристику. В первой половине дня вероятны встречи и контакты. Вы сможете активно включиться в партнерские отношения, укрепить связи, расширить круг общения. Однако возрастет не только общительность, но и тщеславие. Это может привести к проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере. Ощущение внезапно нахлынувшего счастья позволит сделать этот обычный день незабываемым. Что именно подарит такие эмоции, Вам и самим будет сложно определить.

Астролог: Вальдемар Небоходцев