На строительство моста через Зею в Благовещенске планируется привлечь около 1,5 тысяч амурских специалистов

Мост через Зею в Благовещенске будут строить около 3000 специалистов, половину вакансий планируют заполнить амурчанами. Узкопрофильные специалисты будут привлекаться из других регионов. Работы вступили в активную фазу.

7 мая между «Амурупрадором» и АО «УСК МОСТ» был заключен госконтракт, подрядчику были переданы подрядчику инженерный проект и строительная площадка на левом берегу. Строительная организация начала работы на объекте.

«Сейчас подрядная организация детализирует проектные решения, разрабатывает рабочую документацию, на площадке мы уже видим разворот подготовительных работ. Главное отличие этого объекта от предыдущего объекта подрядчика в том, что объём в разы больше, поэтому людских ресурсов и строительной техники здесь будет работать соответственно больше. Мы еженедельно проводим совместные рабочие совещания для оперативности решения технических вопросов. На сегодняшний день подрядная организация оценив свои мощности, готова в этом году выполнить объем на 5 миллиардов рублей – это физические работы и авансирование закупки необходимого материала, чтобы быть готовыми своевременно производить работы, а это достаточно большой объем материалов: металлоконструкции, вантовая система, заготовка инертных материалов для производства бетонных работ», - рассказал заказчик строительства мостового перехода, начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

За двухнедельный период подрядчик провел первоочередную передислокацию буровой техники на площадку, выполняя подготовку непосредственно к строительству сооружений и запроектированных фундаментов. Параллельно на производственной базе ведётся изготовление каркасов, а на противоположной стороне идёт разворот работ по подготовительным площадкам, притрассовой автодороги, площадки под штаб строительства и строительный городок, в котором будут проживать рабочие-вахтовики. На правый берег Зеи строители планируют зайти осенью.

«Мы сразу стараемся открыть максимально возможный фронт работ, на сегодня это левый берег, мы идём в сторону русла реки Зея для мостостроения и в противоположную сторону для создания инфраструктуры строительных городков, площадок, а также для начала производства работ по сооружению семикилометровых дорожных подходов. С 1 июля у нас приступают к работам мостовики. Таким образом в июле начнётся серьезный прирост как техники, так и людей, которые уже приступят к работам по сооружению притрассовых дорог, по сооружению бытовых городков и подготовки для захода полноценной вахты», - проинформировал заместитель генерального директора по строительству АО «УСК "МОСТ» Эдуард Давыдов.

Представитель строительной организации на вопрос журналистов готовы ли мостовики к сложным условиям и непредвиденным обстоятельствам, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта отметил, что любая стройка связанна с различного рода рисками, для того чтобы их исключить, ведется работа с проектным институтом.

«Что-то будет обязательно возникать, реки непростые, серьезные, но всё преодолимо. По проекту организации строительства (ПОС) сроки у нас 42 месяца, перед нами стоит задача ускориться и выполнить строительство за 30 месяцев, открыть движение в конце 2022 года. Нам необходимо развить максимально широкий фронт и приступить к сооружению всех конструктивов практически одновременно. Сейчас ведется работа нашими специалистами совместно с проектировщиками для определения технологии ведения строительных работ с учетом опыта, который мы получили на строительстве моста через Амур», - отметил Эдуард Давыдов.

Уменьшение срока реализации проекта строители видят в технологических процессах. При варианте ведения работ в сезонные периоды с технологическими перерывами и определенным количеством специалистов на одном из видов работ, с последующим переходом данного состава рабочих на следующий этап – сроки будут максимальные, при варианте увеличения количества специалистов и одновременного ведения работ на нескольких видах со своевременным обеспечением материалами и достаточным количеством техники – сроки производства работ возможно сократить, сообщает пресс-служба правительства.