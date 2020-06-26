При школах Амурской области создают «Точки роста»

В этом году в 42 школах Амурской области будут созданы современные образовательные центры «Точки роста». Они появятся благодаря нацпроекту «Образование».

В Шимановске ремонтируют помещение, где создадут «Точку роста». Она будет находиться в школе № 2. Работы по созданию образовательных центров начинаются и на территории Благовещенского района. «Точки роста» организуют на базе школ в сёлах Сергеевка, Усть-Ивановка.

В посёлке Прогресс в начале учебного года откроются сразу два образовательных центра в школах № 12 и № 4. В образовательных учреждениях уже идёт ремонт. Работы по созданию «Точек роста» стартовали и в школах Архаринского района.

Помещения для «Точек роста» уже подготовили в школах сёл Лохвицы и Васильевка Белогорского района. В образовательных учреждениях посёлка городского типа Уруша и города Сковородино работы только предстоят.

В этом году в Октябрьском районе тоже будут созданы два Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они развернутся в школах посёлка Восточный и села Варваровка.

В Михайловском районе «Точки роста» будут на базе Новочесноковской и Чесноковской школ.

В Завитинске центр образования создают на школы № 3. Уже стартовал ремонт помещений для размещения «Точки роста». На сегодняшний день уже пришло первое оборудование – электронный лазерный тир, 16 ноутбуков и деревообрабатывающий станок, в ближайшее время поступят верстаки. В Константиновском районе «Точки роста» откроются в школах Новопетровки и Ключей. В Зейском районе центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создадут на базе Овсянковской, Верхнезейской и Сосноборовской школ.

В Мазановском районе планируется открыть два Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школ в сёлах Белоярово и Сапроново. Ремонты в помещениях стартовали.

В этом году центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» появится на базе школы № 2 в посёлке городского типа Магдагачи. В Свободненском районе появится одна «Точка роста» - на базе Сычёвской школы. Сейчас ведутся работы по ремонту кабинетов, приобретена мебель, жалюзи, стенды, таблички.

В Райчихинске тоже появятся две «Точки роста» - на базе школы № 1 и № 15.



Для создания «Точек роста» в амурских школах не только ремонтируют помещения, но и закупают современное оборудование. Это позволяет оснащать образовательные учреждения новой копьютерной техникой.

В прошлом году «Точки роста» открылись в 26 сельских школах 14 муниципалитетов. Центры, оснащенные современным оборудованием, расширят возможности предоставления качественного образования для школьников, помогут сформировать у ребят технологические и гуманитарные навыки, в том числе по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

В этом году в Приамурье кроме образовательных центров откроются два профориентационных центра на базе школ-интернатов, оборудуют девять мастерских в двух колледжах, приобретут еще один мобильный «Кванториум», который будет курсировать по северным территориям области, сообщает пресс-служба Амурской области.