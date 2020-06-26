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Депутаты Благовещенска призывают горожан проголосовать по поправкам в Конституцию РФ

Депутаты Благовещенска призывают горожан проголосовать по поправкам в Конституцию РФ
Фото: russian.rt.com

Основной день голосования назначен на 1 июля. Но отдать свои голоса граждане могут до этой даты. Заполнить бюллетени можно в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00. На участках предприняты все необходимые меры безопасности для предотвращения распространение коронавирусной инфекции.

Во второй день голосования, 26 июня, помимо губернатора Амурской области Василия Орлова своем мнение по поводу поправок в Конституцию РФ выразили общественники и депутаты. Проголосовавшие отметили то, как организована процедура. На всех участках выполняются рекомендации Роспотребнадзора.

«Безопасность на высшем уровне: измерили температуру, дезинфекция рук, надевают перчатки, маски. Все члены участковой избирательной комиссии находятся в масках, предусмотрена защита глаз и лица. Поправки нужны, и я призываю всех проголосовать за поправки в Конституцию, потому что это делается для народа, для каждого из нас», – прокомментировал депутат Благовещенской городской Думы Сергей Чеботов.

Амурчане могут заполнить бюллетени как в помещениях для голосования, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством УИК.

В Благовещенске из 99 постоянных комиссий 80 организуют места для голосования на придомовых территориях или в других общедоступных местах. Также проголосовать можно на дому. Прием заявлений продолжается до 17:00 1 июля.

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#российская власть

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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    Значит, Пенсионное законодательство зачаточный ум российских избирателей осилить не в силах, а вот поправки в Конституцию для него в самый раз. Ага.

  • Базель

    Базель
    50 минут назад

    авторитеты высшей пробы

  • google_Ivan Nikitin

    google_Ivan Nikitin
    50 минут назад

    Поправки нужны, и я призываю всех проголосовать за поправки в Конституцию, потому что это делается для каждого из нас»

    Вот так правильно.

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