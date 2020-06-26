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сегодня, 18:25 2

Выставочный зал Благовещенска станет музейно-выставочным центром

Выставочный зал Благовещенска станет музейно-выставочным центром

Выставочный зал Благовещенска станет музейно-выставочным центром - в нем будут проходить не только выставки, но и различные творческие мероприятия.

В ходе ремонта строители усилили поврежденные конструкции, заменили кровлю, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также сделали перепланировку 1 этажа.

Все работы обойдутся почти в 24,5 миллиона рублей. Капитальный ремонт здания выставочного зала проводится за счет средств субсидии областного бюджета.

Реконструкция здания позволит объединить имеющиеся помещения и тем самым организовать большое выставочное пространство площадью около 300 квадратных метров, где можно будет проводить выставки амурских авторов и принимать крупные выставочные проекты из других регионов. Для сравнения – площадь выставочных залов краеведческого музея сегодня составляет около 350 квадратных метров.

Музейно-выставочный центр будет приспособлен для маломобильных групп, здесь планируются зоны отдыха для посетителей, отдельное помещение для приёма и временного хранения картин.

В музейно-выставочном центре можно будет не только посмотреть на картины, но и посетить мастер-классы для начинающих художников, перфомансы, видеолекции и онлайн-лекции по современному искусству с участием ведущих российских искусствоведов и кураторов выставочных проектов, музыкальные встречи, литературные салоны и другие творческие мероприятия.

У здания выставочного зала большая история. До 2001 года его использовали по назначению, а с этого времени по 2017 год его арендовало Амурское отделение Союза художников России, часть помещений сдавали в аренду другим организациям. За это время здесь производилась пропитка кровли и проходил текущий ремонт служебных помещений и помещения, арендуемого под художественный салон.

В 2018 году в помещении выставочного зала временно размещалась городская музыкальная школа – на период ремонта своего здания. В конце 2018 года помещение передали в ведение области.

В 2019 году оно передано в оперативное управление Амурского областного краеведческого музея имени Г. С. Новикова-Даурского. После капитального ремонта в обновлённом здании планируется разместить музейно-выставочный центр. Внутри него будут мобильные выставочные конструкции, современные подвесные системы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#культура

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    20 минут назад

    Главное чтобы в итоге очередная "китайка" не открылась. Как это было с "Выставочной галереей" на Горького-Калинина.

  • V.M.

    V.M.
    3 минуты назад

    Вот! Очень надеюсь, что так и будет



    где можно будет проводить выставки амурских авторов и принимать крупные выставочные проекты из других регионов



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