За тепловизором в аэропорту Благовещенска будет закреплен медицинский пост

В аэропорту Благовещенска Амурской области за тепловизионным комплексом будут закреплены сотрудники минздрава. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в правительстве Амурской области.

«С минздравом согласовано решение – до окончания пандемии тепловизионный контроль будут осуществлять сотрудники минздрава, после работа будет продолжена с участием волонтеров-медиков и с учётом всех рекомендаций министерства здравоохранения и Роспотребнадзора», - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

«Тепловизионный контроль эффективен. За 2,5 месяца с использованием тепловизионного комплекса было досмотрено порядка 15 000 человек, прибывших внутренними рейсами, выявлено 64 человека с повышенной температурой тела, из них 19 человек было доставлено в лечебные учреждения для исключения диагноза COVID-19», - отметила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Тепловизионный комплекс в аэропорту приобретён компаниями НИПИГАЗ и «Газпром переработка Благовещенск» при активном содействии правительства региона.

Комплекс является одним из элементов общей системы мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.