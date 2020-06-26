Жители Тахтамыгды Амурской области смогут заниматься хоккеем

В сёлах Сковородинского района создают площадку для летних и зимних видов спорта и спортивно-детскую зону отдыха. Работы проходят в рамках инициативного бюджетирования.

Жители села Тахтамыгда в этом году предложили свой проект по благоустройству существующей хоккейной коробки на конкурс по поддержке местных инициатив, организованный министерством финансов Приамурья.

Теперь спортивный объект будет работать для амурчан круглый год. Раньше здесь занимались только зимой - играли в хоккей. После того, как смонтируют специальное искусственное покрытие на площадке можно будет тренироваться летом, играя в футбол и волейбол. Стоимость проекта составила 1,3 миллиона рублей.

Более 2,5 миллионов рублей потратят в рамках инициативного бюджетирования жители посёлка городского типа Уруша. Муниципалитет впервые участвует в проекте по поддержке местных инициатив. В ходе него у амурчан появится двухуровневая спортивно-игровая площадка. Здесь будут зоны для игры в волейбол и баскетбол, верёвочный парк и лавочки.

В этом в проекте по поддержке местных инициатив от Сковородинского района участвуют 12 муниципалитетов: село Игнашино, железнодорожный станции Большая Омутная и БАМ, посёлки городского типа Уруша и Ерофей Павлович, посёлки Солнечный, город Сковородино, Тахтамыгда, Невер, Джалинда, Лесной, Талдан. Их жители предлагают сделать уличное освещение, обустроить спортплощадки, благоустроить кладбище, создать парк и сквер, отремонтировать Дом культуры.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, это Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 % до 1 %.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы вкладывали местные жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер, сообщает пресс-служба областного правительства.