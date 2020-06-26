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сегодня, 21:04 2

Иск космодрома Восточный к Дальспецстрою на 5 миллиардов рублей отклонил суд

Иск космодрома Восточный к Дальспецстрою на 5 миллиардов рублей отклонил суд
Фото: zen.yandex.com

Суд отклонил жалобу дирекции космодрома Восточный по иску на 5 миллиардов рублей. Тройка судей оставила в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Главного военно-строительного управления № 6 более 317 миллионов.

Судебный спор начался в 2017 году. Поводом для разбирательства стал госконтракт на строительство стартового комплекса «Союз-2», заключенный с предприятием «Главное управление специального строительства “Дальспецстрой” при «Спецстрое России» (организацию переименовали в Главное военно-строительное управление № 6). Исполнитель не сдал стартовый комплекс в срок, поэтому истец решил расторгнуть контракт, взыскать с ответчика неиспользованные авансовые платежи, обязать его передать незавершённый объект и документы, а также освободить строительную площадку.

После того как дирекция добилась расторжения госконтракта, передачи незавершенного объекта и освобождения строительной площадки, она обратилась в АС Хабаровского края с требованием взыскать с ответчика неиспользованные авансовые платежи и обязать его передать документацию по объекту. Изначально сумма требований составляла 6,4 миллиарда рублей, позднее истец снизил ее до 5,2 миллиардов.

В 2017 году суд назначил строительно-техническую экспертизу по делу и приостановил рассмотрение до ее завершения. В апреле 2019 года эксперты дали свое заключение. Процесс возобновили.

В 2020 году суд первой инстанции удовлетворил требования частично и взыскал 301 миллион рублей в пользу дирекции (материалы дела подтвердили невыполнение ответчиком работ именно на эту сумму). ГВСУ № 6 тоже обязали передать документацию и заплатить за расходы «Роскосмоса» на проведение экспертизы в размере 16 миллионов рублей.

Истец не согласился с таким решением и попытался оспорить его. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу 23 июня. В картотеке арбитражных дел опубликована резолютивная часть постановления, сообщает Право.ru.

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#космодром #суды

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Комментарии
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  • 111paxa111

    111paxa111
    27 минут назад

    какой-то бред. наверное для народа

  • kolomizm154

    kolomizm154
    23 минуты назад

    Жаба гадюку ебёт

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