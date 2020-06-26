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В Амурской области 3 миллиона рублей потратят на борьбу с насилием в семье

В Амурской области 3 миллиона рублей потратят на борьбу с насилием в семье

С 1 июля в Приамурье стартует проект, направленный против семейного насилия. Он получил грантовую поддержку почти в 3 миллиона рублей. Как бороться с проблемой, которая многим кажется неискоренимой, в программе «Простые вопросы» рассказала руководитель общественной молодёжной организации «Пульс» Лариса Фокина. Именно ей и принадлежит инициатива.

«У нас принято, что в семью мы не суем свой нос, и правоохранители считают, что это личные разборки. Вторая причина – отсутствие законодательства, – говорит Лариса Валерьевна. – Россия –это единственная страна в постсоветском пространстве, входящая в состав Европы, в которой не принят закон о насилии в семье, он пока отложен к сожалению».

В Приамурье авторы проекта, направленного против домашнего насилия, начнут с исследования: «Мы хотим выявить барьеры во взаимодействии структур, которые несут ответственность и должны взаимодействовать».

Предусмотрено создание практического пособия для правоохранителей – чтобы они четко знали, как реагировать на подобные жалобы, потом начнется учеба участковых и специалистов соцзащиты, работа со студентами-будущими юристами.

«Мы хотим помочь специалистам правоохранительных органов начать работать с этой проблемой, – говорит Лариса Фокина. – Мы надеемся, что изменится не семья, а изменятся специалисты, которые по-другому начнут относиться к решению этой проблемы. В том числе представители правоохранительных органов. А мы будет доносить до людей, у которых насилие происходит в семье, что это преступление, что агрессор должен быть наказан».

Подробнее смотрите в программе.

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#дети #закон #Простые вопросы #соцзащита

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