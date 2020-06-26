Клетка-ловушка и мясо: зоозащитники показали, как отлавливают бродячих собак в Благовещенске (видео)

Фото: скриншот видео

В Благовещенске проводится работа по отлову, транспортировке, учету, и содержанию безнадзорных животных. Заявки на отлов принимают в управлении ЖКХ и направляют в адрес подрядной организации — благовещенского общественного фонда помощи животным «Горячие сердца». Собак ловят с помощью клетки-ловушки, приманивают мясом.

Сейчас исполняется третий за текущий год муниципальный контракт. Первый предполагал отлов 19 собак, второй — 50 собак, третий — еще 50 собак. В рамках третьего контракта поймать осталось около 30 животных.

Недавно были отловлены животные в районе ТЭЦ и конечной автобусного маршрута № 9. Собак у ТЦ «От и До», на которых накануне жаловались горожане, пока найти не удалось, хотя на место исполнители контракта выезжали несколько раз, в том числе сегодня, 26 июня.

«В рамках исполнения муниципального контракта собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют. В течение 40 дней они находятся на содержании, затем их выпускают чипированными. В этом году мы уже выпустили 16 собак. Больше 40 животных из тех, что были отловлены, нашли новых хозяев. Остальные пока находятся на содержании», — рассказал замначальника управления ЖКХ города Сергей Ваяй.

Благовещенцам напоминают, что в настоящее время, согласно законодательству РФ, работа с безнадзорными собаками ведется по этапам: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду. И главная цель этой работы — сокращение поголовья безнадзорных животных. По словам специалистов, никакие приюты не смогут вместить всех собак, которых население выбрасывает на улицу, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Трудно достучаться до нашего населения. Мы видим, что основная масса собак, которые ходят у нас по улицам — это не бездомные, а находящиеся на свободном выгуле. Нужно, чтобы наши жители понимали, что собаки должны быть стерилизованы, и они не должны находиться на свободном выгуле, чтобы у них не было потомства. Практика показывает, что размножаются у нас владельческие собаки. Именно они увеличивают популяцию», – рассказала руководитель фонда «Горячие сердца» Алла Великжанина.

В управлении ЖКХ советуют благовещенцам подавать заявки на отлов, если собаки проявляют агрессию. Для этого можно написать обращение на адрес электронной почты: info@admblag.ru.