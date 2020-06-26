Осенью в Приамурье поступят 16 мобильных медицинских комплексов

Амурская область получит 10 передвижных комплексов - ФАПов и диагностических кабинетов. Также в регион поступит 3 мобильных флюорограф-маммографа и 3 мобильные стоматологии. Они начнут курсировать по небольшим населенным пунктам региона уже осенью.

В октябре-ноябре 2020 года ожидается поставка 16 специализированных автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» - в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Контракты на поставку техники заключены в апреле-мае текущего года.

Три передвижные стоматологии обошлись в 46,4 миллиона рублей. Они будут прикреплены к больницам Шимановского, Мазановского и Константиновского районов. Внутри стоматологии на колесах – несколько отсеков: генераторный, который осуществляет подачу энергии для функционирования всех систем, отсек водоснабжения, санитарный отсек с биотуалетом, умывальником, конвекционнным обогревателем, отсек стерилизации и отсек медицинского приема.

Пять ФАПов на шасси автомобиля ПАЗ по цене 11,1 миллиона каждый отправятся в Михайловский, Завитинский, Ромненский, Октябрьский и Ивановский районы. В каждом авто-ФАПе предусмотрены места ожидания, тепловые завесы над входной дверью, бактериальные облучатели, рабочие места для персонала, кушетки, мойки, кислородные системы и другое оборудование, необходимое в работе фельдшерско-акушерского пункта.

Пять диагностических комплексов на базе автомобиля КАМАЗ закуплены для Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и Архаринского районов. Комплексы, в каждом из которых есть лабораторный и диагностический кабинеты, оснащены всем необходимым специализированным медицинским оборудованием. Они предназначены для проведения медицинского обследования и профилактических осмотров населения в нестационарных условиях. Такие установки могут эксплуатироваться на всех видах дорожных покрытий и по бездорожью, что особенно важно для обеспечения медицинской помощи жителям отдаленных труднодоступных сёл. Цена одного комплекса – 17, 4 миллиона рублей.

Три передвижные флюоро-маммографические станции, по 21,8 миллиона каждая, будут прикреплены к больницам Бурейского, Сковородинского и Свободненского районов. Они будут способствовать более раннему выявлению у амурчан туберкулеза легких, онкологических и других заболеваний органов грудной клетки.

«Всего на приобретение 16 передвижных комплексов потрачено 254,3 миллиона рублей, из которых 140,3 миллиона - средства областного бюджета, 114 миллиона - федерального. С помощью этой техники наши медработники будут вести выездную работу в небольших сёлах с малой численностью населением, где строить амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты нецелесообразно. Благодаря реализации данного проекта жители самых отдаленных деревень и поселков будут охвачены новейшими методами диагностики и смогут получать своевременную помощь», - приводит слова заместителя министра здравоохранения Амурской области Натальи Газдановой пресс-служба областного правительства.