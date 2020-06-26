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сегодня, 17:02 5

В центре Благовещенска на улице Зейской введут полный запрет на парковку автомобилей

В центре Благовещенска на улице Зейской введут полный запрет на парковку автомобилей
Фото: admblag.ru

В Благовещенске на улице Зейской будет запрещена парковка автомобилей. Соответствующие временные знаки установят на участке от улицы 50-летия Октября до улицы Калинина.

В мэрии поясняют, что из-за ремонта на улицах Ленина и Калинина, транспортные потоки переместились на параллельные улицы. В частности, значительно загружена улица Зейская. Поэтому для увеличения пропускной способности улицы было принято решение ограничить стоянку машин на участке от улицы 50-летия Октября до Калинина.

В администрации призывают автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам и не нарушать правила.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Да пора бы вообще Зейскую и Амурскую односторонними сделать. Первая полоса вечно заставлена машинами. А так и для парковки мест бы хватило и движение активизировалось.

  • Житель28

    Житель28
    1 час назад

    Давно пора

  • talkative

    talkative
    1 час назад

    На Амурской такая же проблема, особенно между 50 лет и островского

  • BS28RUS

    BS28RUS
    1 час назад

    Вы думаете в думе настолько умные люди сидят? Бог с вами!

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Что за полумеры? Надо и Зейскую перекопать, чтобы уже точно там не парковались

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