В центре Благовещенска на улице Зейской введут полный запрет на парковку автомобилей

В Благовещенске на улице Зейской будет запрещена парковка автомобилей. Соответствующие временные знаки установят на участке от улицы 50-летия Октября до улицы Калинина.

В мэрии поясняют, что из-за ремонта на улицах Ленина и Калинина, транспортные потоки переместились на параллельные улицы. В частности, значительно загружена улица Зейская. Поэтому для увеличения пропускной способности улицы было принято решение ограничить стоянку машин на участке от улицы 50-летия Октября до Калинина.

В администрации призывают автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам и не нарушать правила.