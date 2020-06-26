Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:18 0

Ввоз праворульных автомобилей в Россию с 1 июля ограничат

Ввоз праворульных автомобилей в Россию с 1 июля ограничат
Фото: tarantas.news

С 1 июля будут ведены ограничения на ввоз в страну праворульных автомобилей. Также изменится порядок медицинского освидетельствования для получения прав для россиян.

Под запрет на ввоз с 1 июля попал праворульный транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Что касается легковых автомобилей, то усложняется процедура их растаможки: пошлины будут зависеть от возраста и экологического класса праворульного автомобиля. Также владельцу будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщали опрошенные изданием эксперты, эти ограничения не окажут существенного влияния на российский авторынок из-за их малой доли в автопарке страны. По данным аналитического агентства «Автостат», на начало 2020 года в России насчитывалось всего 4 миллиона праворульных машин.

Также для получения или продления срока действия водительских прав планируется с 1 июля обязать россиян сдавать дополнительные анализы на алкоголь, если нарколог выявит соответствующие признаки зависимости. Это следует из ранее опубликованного проекта постановления Минздрава РФ.

Просмотров всего: 235

#закон #транспорт

распечатать


Общество

В Амурской области 3 миллиона рублей потратят на борьбу с насилием в семье
Общество 5

В центре Благовещенска на улице Зейской введут полный запрет на парковку автомобилей
Общество 6

Жители поселка Бомнак в Зейском районе рискуют жизнью, чтобы добраться до «большой земли»
Общество 6

На улице Василенко до 30 сентября закроют сквозное движение транспорта
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь