Курсанта, который разбил стекла у автомобиля ФСО, обследуют психиатры

Рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко после инцидента на Красной площади отправили в военно-клинический госпиталь Минобороны. Если психиатры сочтут солдата здоровым, он окажется под следствием за хулиганство.

При этом его непосредственным командирам также грозят увольнения и уголовные дела, сообщает «Коммерсант».

По словам источника издания, в 27-й мотострелковой бригаде, 22-летний уроженец Калуги Никита Еременко был призван в армию в 2019 году и сразу попал служить в мотострелковый батальон. Вместе с другими военнослужащими он был включен в парадный расчет, готовившийся к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за пандемии коронавируса парад 9 Мая был отложен, и лишь месяц назад, когда руководство страны объявило новую дату его проведения, военнослужащие возобновили свои тренировки на плацу 27-й бригады, дислоцирующейся в поселке Мосрентген (Новомосковский административный округ столицы), а также на парадной площадке в подмосковном Алабино.

Проходивший в части срочную службу гвардеец не стал исключением и наравне со всеми маршировал с утра до вечера. «Сослуживцы в части относились к нему хорошо. То, что случилось на Красной площади, у них вызвало просто шок», — пояснил собеседник “Ъ”.

За неделю до проведения парада, сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек. Однако командование батальона, которое поддержал командир 27-й бригады Дмитрий Аксенов, пожалев парня, зачислило его в резерв из девяти человек, пообещав, что ведомственную медаль «Участнику парада Победы» он обязательно получит.

По словам сослуживцев, Никита Еременко сильно переживал из-за того, что, несмотря на многомесячные тренировки и репетиции, он не сможет принять непосредственное участие в параде.

Когда его товарищей отправили на Красную площадь, запасник Еременко прикладом винтовки Мосина разбил два стекла в Volkswagen Transporter ФСО. Находившиеся в машине водитель и офицер спецслужбы тут же обезоружили и задержали рядового. Давая показания, Никита Еременко отметил, что хотел отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение, но не знал, что в машине окажутся их коллеги из ФСО. По словам рядового, окажись он в парадном строю, никаких инцидентов не произошло бы.

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость. По результатам проверки 517-й военный следственный отдел Следственного комитета России примет решение, возбуждать уголовное дело в отношении солдата или нет. Очевидно, что он станет подследственным по уголовному делу о хулиганстве (ст. 213 УК). Поскольку для рядового это будет первое уголовное преследование, суд вправе прекратить это дело с применением к Никите Еременко судебного штрафа. При этом ему придется возместить ущерб, нанесенный ФСО.

Между тем в 27-й бригаде в связи с инцидентом проводятся ведомственная, следственная и прокурорская проверки, по результатам которых командование части может не только понести дисциплинарное наказание, но и оказаться под следствием, в том числе за халатность.