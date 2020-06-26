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Прокуратура выявила санитарные нарушения в Благовещенской колонии

Прокуратура выявила санитарные нарушения в Благовещенской колонии
Фото: 28.фсин.рф

В исправительной колонии общего режима ФКУ ИК—8 УФСИН России по Амурской области прокуратура обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Руководству благовещенского исправительного учреждения указано на недостатки.

Прокуратура Амурской области продолжила надзорные мероприятия по проверке исполнения закона исправительными учреждениями региона в условиях пандемии. Заместитель прокурора области Дмитрий Неговора провел проверку в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области.

Рейд на «восьмерку» состоялся 25 июня совместно со специалистами контролирующих органов. Установлено, что после вмешательства прокуратуры администрация исправительного учреждения приняла меры к устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в конце мая текущего года, сообщает сайт областной прокуратуры.

Вместе с тем на момент настоящей проверки выявлены недостатки при организации питания и охране труда осужденных, обеспечения их вещевым имуществом и мебелью. Результаты проверки рассмотрены на оперативном совещании с руководством областного УФСИН, в целях устранения нарушений подготовлены акты прокурорского реагирования.

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#закон

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