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сегодня, 16:20 1

Амурстат сообщил о росте зарплат в Приамурье

Амурстат сообщил о росте зарплат в Приамурье
Фото: pixabay.com

Амурстат опубликовал информацию о размерах зарплат в Амурской области. Согласно приведенным данным, они выросли.

Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-апреле 2020 года сложилась размере 48 881,9 рубля. По сравнению с январем-апрелем 2019 года она возросла на 8,6 %.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019 года составила 103,7 %.

Наиболее высокая зарплата работников предприятий и организаций Амурской области в январе-апреле 2020 года в 3,1 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

Самый высокий уровень зарплаты сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 82 529,8 рубля; в области транспортировки и хранения – 65 075,2 рубля; строительства – 57 441,0 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 56 837,2 рубля; добычи полезных ископаемых – 55 232,3 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников предприятий оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов – 26 519,0 рубля; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 27 078,7 рубля; гостиниц и общественного питания – 27 725,3 рубля.

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#работа

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  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    7 минут назад

    Бред

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