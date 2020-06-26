+44: в Амурской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1 572

Обновлено: 16:26



На 26 июня в Амурской области подтверждено 44 новых случая COVID-19: в Благовещенске (+26), Благовещенском районе (+4), Тамбовском районе (+4), Тынде (+3), Свободном (+2), Шимановске (+1), Райчихинске (+1), Белогорском районе (+1), Мазановском районе (+1), Ивановском районе (+1).

Таким обоазом, в Амурской области с нарастающим итогом подтверждено уже 1 572 случая заболевания COVID-19.

Темп прироста за последние сутки – 2,9 %.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,2%, ОРВИ – 37,5% , бессимптомная форма – 16,2%.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,6%.

515 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в отношении 2 517 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2507 человек, в изоляторах – 10 человек.

По состоянию на 26 июня проведено 99 029 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019, в том числе 35 687 исследований (36%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

«У нас на сегодняшний день с нарастающим итогом 1 572 больных COVID-19, из них 500 человек вылечились, 232 человека находится на амбулаторном лечении. Ситуация тяжелая. При этом коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 – это снижение по сравнению с прошлой неделей. Но, тем не менее, ситуация очень непростая. Больницы работают в очень напряженном режиме», – цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.

Он отметил, что в регионе на антитела к COVID-19 протестированы почти 1 000 человек, и только 4 % исследований показывают, что люди переболели коронавирусом. «Это очень низкий показатель, говорит о том, что инфекция у нас сейчас находится в стадии распространения», – констатировал Орлов. По его словам, должны неукоснительно соблюдаться меры безопасности.