Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:43 2

+44: в Амурской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1 572

+44: в Амурской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1 572
Фото: pixabay.com

Обновлено: 16:26

На 26 июня в Амурской области подтверждено 44 новых случая COVID-19: в Благовещенске (+26), Благовещенском районе (+4), Тамбовском районе (+4), Тынде (+3), Свободном (+2), Шимановске (+1), Райчихинске (+1), Белогорском районе (+1), Мазановском районе (+1), Ивановском районе (+1).

Таким обоазом, в Амурской области с нарастающим итогом подтверждено уже 1 572 случая заболевания COVID-19.

Темп прироста за последние сутки – 2,9 %.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,2%, ОРВИ – 37,5% , бессимптомная форма – 16,2%.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,6%.

515 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в отношении 2 517 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2507 человек, в изоляторах – 10 человек.

По состоянию на 26 июня проведено 99 029 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019, в том числе 35 687 исследований (36%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

«У нас на сегодняшний день с нарастающим итогом 1 572 больных COVID-19, из них 500 человек вылечились, 232 человека находится на амбулаторном лечении. Ситуация тяжелая. При этом коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 – это снижение по сравнению с прошлой неделей. Но, тем не менее, ситуация очень непростая. Больницы работают в очень напряженном режиме», – цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.

Он отметил, что в регионе на антитела к COVID-19 протестированы почти 1 000 человек, и только 4 % исследований показывают, что люди переболели коронавирусом. «Это очень низкий показатель, говорит о том, что инфекция у нас сейчас находится в стадии распространения», – констатировал Орлов. По его словам, должны неукоснительно соблюдаться меры безопасности.

Просмотров всего: 1969

#коронавирус

распечатать


Общество 1

Некоторые кафе и аттракционы возобновят работу в Благовещенске

Коронавирус 3

Амурчане инфицируются в ТРЦ, автобусах и магазинах: Роспотребнадзор рассказал об эпидобстановке

Коронавирус

За сутки на коронавирус проверили более 2 тысяч амурчан

Коронавирус 1

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    57 минут назад

    Констатировал.... и продолжил послаблять режим. Народу же срочно в трензалы и басики нужно! Да откройте уже все, быстрее переболеем!

  • копеечка

    копеечка
    45 минут назад

    Что то ни кто не выздоровел за сутки, только новых 44 человека заболело. Копят наверное больных, что бы койки не простаивали.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь