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Губернатор Приамурья Василий Орлов досрочно принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Губернатор Приамурья Василий Орлов досрочно принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил избирательный участок, расположенный в школе №5 Благовещенска. Здесь вместе с супругой Анной Орловой он принял участие в голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Глава региона оценил организацию выборов. Он подчеркнул, что голосование проводится в течение недели для того, чтобы обеспечить безопасность каждого гражданина, пришедшего на участок.

«Голосование в течение недели, безусловно, позволит избежать больших скоплений людей и снизить любые риски распространения коронавируса. На участках приняты все меры безопасности. Это и обязательное ношение масок, перчаток, регулярная санитарная обработка помещений, соблюдение социальной дистанции, термометрия», - отметил Василий Орлов.

Губернатор считает, что поправки в Конституцию России носят во многом судьбоносный характер и касаются каждого жителя страны.

«В Конституции, в частности, прописывается запрет на отчуждение любых территорий. Для Российской Федерации это особенно важно в связи с тем, что у нас есть целый ряд территорий, право на которые оспаривается другими государствами. Поправка не позволит кому-либо единолично принять решение об отчуждении, это может быть сделано только всенародно. Огромную значимость имеет социальный блок поправок. Серьезные задачи и в масштабах страны и в рамках региона стоят по увеличению количества населения, повышению качества и продолжительности жизни. У нас в области для этого уже немало делается. Медпомощь должна стать качественнее и доступнее вне зависимости от того, где проживает человек. Для этого мы ремонтируем и переоснащаем поликлиники, активно развиваем первичное звено. В этом году мы построим 26 ФАПов, поступят 16 мобильных медицинских комплексов. Создано 5 центров онкологической помощи. Будет переоснащен региональный сосудистый центр, онкодиспансер, обновляется парк машин «скорой помощи». Это именно то, что касается каждого из нас», - подчеркнул Василий Орлов.

В Амурской области 25 июня открылись все 760 избирательных участков. В том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в Благовещенском аэропорту, СИЗО и на рудниках. В списки участников голосования по поправкам в Конституцию РФ внесены более 615 тысяч человек.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Но отдать свои голоса граждане могут с 25 июня. Заполнить бюллетени можно будет как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области. Так, в Благовещенске из 99 постоянных комиссий 80 организуют места для голосования на придомовых территориях или в других общедоступных местах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #российская власть

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад



    «Голосование в течение недели, безусловно, позволит избежать больших скоплений людей и снизить любые риски распространения коронавируса», - отметил Василий Орлов.



    Голосование в течение недели, безусловно, позволит .... нарисовать нужный результат.

  • Tуман

    Tуман
    57 минут назад

    Надеюсь "ДА"?

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    53 минуты назад

    Давайте уже отпустим дедушку на пенсию. Сколько можно быть рабом на галерах. Так ведь можно и "сгореть на работе". Приходите на участки и голосуйте против обнуления царя.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    53 минуты назад

    Tуман

    Надеюсь "ДА"?



    А разве у него есть выбор?

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    32 минуты назад

    Он ведь "единорос", естественно "ЗА", выбора типа нет, подневольный же, если бы проголосовал "против", то его бы не было на данной должности после голосования

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Первыми пришли, чтобы не заразиться от электората.

    Ситуация под контролем

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 минуты назад



    Мужчина всегда должен отвечать за свои слова. Политик тем более.

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