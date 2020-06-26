Губернатор Приамурья Василий Орлов досрочно принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил избирательный участок, расположенный в школе №5 Благовещенска. Здесь вместе с супругой Анной Орловой он принял участие в голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Глава региона оценил организацию выборов. Он подчеркнул, что голосование проводится в течение недели для того, чтобы обеспечить безопасность каждого гражданина, пришедшего на участок.

«Голосование в течение недели, безусловно, позволит избежать больших скоплений людей и снизить любые риски распространения коронавируса. На участках приняты все меры безопасности. Это и обязательное ношение масок, перчаток, регулярная санитарная обработка помещений, соблюдение социальной дистанции, термометрия», - отметил Василий Орлов.

Губернатор считает, что поправки в Конституцию России носят во многом судьбоносный характер и касаются каждого жителя страны.

«В Конституции, в частности, прописывается запрет на отчуждение любых территорий. Для Российской Федерации это особенно важно в связи с тем, что у нас есть целый ряд территорий, право на которые оспаривается другими государствами. Поправка не позволит кому-либо единолично принять решение об отчуждении, это может быть сделано только всенародно. Огромную значимость имеет социальный блок поправок. Серьезные задачи и в масштабах страны и в рамках региона стоят по увеличению количества населения, повышению качества и продолжительности жизни. У нас в области для этого уже немало делается. Медпомощь должна стать качественнее и доступнее вне зависимости от того, где проживает человек. Для этого мы ремонтируем и переоснащаем поликлиники, активно развиваем первичное звено. В этом году мы построим 26 ФАПов, поступят 16 мобильных медицинских комплексов. Создано 5 центров онкологической помощи. Будет переоснащен региональный сосудистый центр, онкодиспансер, обновляется парк машин «скорой помощи». Это именно то, что касается каждого из нас», - подчеркнул Василий Орлов.

В Амурской области 25 июня открылись все 760 избирательных участков. В том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в Благовещенском аэропорту, СИЗО и на рудниках. В списки участников голосования по поправкам в Конституцию РФ внесены более 615 тысяч человек.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Но отдать свои голоса граждане могут с 25 июня. Заполнить бюллетени можно будет как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области. Так, в Благовещенске из 99 постоянных комиссий 80 организуют места для голосования на придомовых территориях или в других общедоступных местах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.