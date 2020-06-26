Некоторые кафе и аттракционы возобновят работу в Благовещенске

В Приамурье решением оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 принят ряд изменений в отношении работы некоторых учреждений. С 10 июля на территории Благовещенска могут начать работу кафе с уличными верандами. Разрешение на открытие таких точек общепита будет выдаваться при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических норм. На 2019 год кафе такого типа было зарегистрировано не более 20.

Разрешено проведение свадебных церемоний в присутствии не более 10 человек (для каждого человека необходимо будет не менее 10 квадратных метров) и при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

«Мы сегодня видим, что при регистрации брака на церемонии присутствуют только жених с невестой, а после, на улице, их встречают все родственники. В таком случае, на мой взгляд, теряется весь эффект от ограничительных мер. Будет правильней разрешить присутствие гостей на церемонии бракосочетания, но уже с соблюдением всех мер по профилактике распространения инфекции», – цитирует губернатора Амурской области Василия Орлова пресс-служба правительства региона.

При соблюдении масочного режима и других противоэпидемических мер возобновляется работа музеев. Одновременно в музеях могут находиться группы численностью не более 10 человек.

Также изменения коснулись работы аттракционов и игровых комнат. Не во всех территориях есть парки, но аттракционы размещаются на других площадках. Решением штаба с сегодняшнего дня разрешена работа отдельно стоящих аттракционов при соблюдении технических и противоэпидемиологических мер безопасности. Со 2 июля разрешается работа аттракционов на территории Благовещенска.

До 15 июля продлены сроки ограничения в работе компаний, организующих оздоровление и отдых детей.

Принято предложение о переносе летней оздоровительной кампании в области до 15 июля. «Муниципальным штабам поручено проработать вопрос досуга детей, который позволит организовать занятость во время каникул и соблюсти все противоэпидемические нормы», – отмечает пресс-служба областного правительства.

Губернатор региона сказал, что главы на местах должны активно включаться в работу по пересмотру ограничительных мер и давать свои предложения, исходя из ситуации на местах.