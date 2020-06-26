Амурчане инфицируются в ТРЦ, автобусах и магазинах: Роспотребнадзор рассказал об эпидобстановке

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В зоне особого внимания по эпидобстановке COVID-19 в Амурской области остаются город Благовещенск, Ивановский, Тамбовский, Магдагачинский, Мазановский районы. В них отмечается прирост заболевших. Об этом рассказала главный санитарный врач области Ольга Курганова на оперативном штабе.

Она добавила, что в Свободном ситуацию удалось стабилизировать. «За истекшую неделю нам удалось очень зыбко, но стабилизировать эпидситуацию. Коэффициент распространения составляет 0,9. На прошлом штабе мы говорили про коэффициент 1,3», – сказала Курганова.

Несколько ниже стала заболеваемость внебольничными пневмониями. За неделю количество внебольничных пневмоний сократилось с 295 до 270, из них COVID внебольничных пневмоний – 150 случаев, сообщает амурское правительство.

Как рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора, по данным эпидрасследований, в Благовещенске отмечается увеличение очагов во взрослых организованных коллективах по месту работы и в семье. Фиксируются случаи инфицирования в торговых центрах, общественном транспорте, крупных магазинах.

«Они создают тот фон заболеваемости, который мы регистрируем», – отметила Ольга Курганова.

Методом ИФА на наличие антител к COVID-2019 обследовано 776 человек. Отрицательный результат получен у 744 человек (96 %), положительный – лишь у 4 % (32 человек).