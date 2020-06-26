В Райчихинске «управляйку» оштрафовали на 125 тысяч после падения пенсионерки в подполье

Фото: прокуратура Амурской области

Так, прокуратура Райчихинска ранее проводила проверку по факту падения в открытый люк технического подполья на 1-м этаже одного из многоквартирных домов 73-летней женщины, находившейся в условиях самоизоляции.

Установлено, что в нарушение законодательства управляющая компания ООО «Велес» при проведении ремонтных работ не установила ограждающие конструкции и плакат, информирующий граждан о том, что подполье открыто.

Пожилая женщина, спустившись со второго этажа со своей квартиры на первый этаж, оступилась и упала в открытое подполье.

По результатам проверки прокурор Райчихинска возбудил в отношении «управляйки» административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

ООО «Велес» привлекли к административной ответственности, управляющей компании назначен штраф 125 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.