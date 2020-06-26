Жители поселка Бомнак в Зейском районе рискуют жизнью, чтобы добраться до «большой земли»

Жители поселка Бомнак в Зейском районе вынуждены добираться через водохранилище на лодке и рисковать жизнью. Единственный доступный для людей транспорт ‒ авиация с 2015 года недоступен из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы в районном центре.

Последней каплей в проблеме транспортной удаленности жителей поселка стала трагедия 19 июня. В этот день на водохранилище перевернулась лодка с четырьмя людьми. Водитель ушел под воду спасая пассажира-ребенка. До сих пор его тело не найдено. Происшествие заметили случайные рыбаки, которые и вызвали подмогу по телефону. Жизни троих пассажиров удалось спасти, однако, одна женина получила тяжелую травму, ее санавиация доставила в Зейскую больницу.

В редакцию Амур.инфо обратилась житель Бомнака Светлана Венглинская. Она рассказала, что до из поселка зачастую можно выбраться только таким способом ‒ через водохранилище. После того, как не реставрацию закрылась взлетно-посадочная полоса в Зее, регулярные рейсы три раза в неделю на самолете Ан-2 прекратились. Теперь в Бомнак раз в неделю летает вертолет, который собирает пассажиров четырех населенных пунктов: Бомнак, Береговой, Горный и Хвойный. Такой транспорт не может взять на борт всех желающих. Как говорят жители, квота на село – от 4 до 2 пассажиров.

19 июня через водохранилище рискнули добираться как раз те, кому не хватило места на воздушном транспорте. В частности, мать, пострадавшая во время аварии, везла своего сына в больницу.

«В основном все мы едем на лодках до Верхнезейска. До станции Улак можно добраться на машине, но это очень дорого и нужна большая машина, – объяснила ситуацию Светлана Венглинская. – Если кто-то соглашается везти пассажира по разбитой дороге, то это стоит 6 тысяч рублей. Затем на поезде нужно добраться до Огорона, далее пассажиры пересаживаются в такси и за 1 800 рублей едут до Зеи. Лодочная альтернатива обходится в три тысячи рублей ‒ за эти деньги можно добраться до Верхнезейска, где предстоит пересесть на поезд до Огорона. Вертолет обходится в две тысячи, и дорога занимает всего 40 минут».

Глава Бомнакского сельсовета Марина Подолько рассказала редакции, что в плане стоит два вертолета Амурской авиабазы в неделю, а летает один.

«Они мне объяснить не могут почему не дают второй борт. Есть какой-то у них закон, что 10 человек должны быть с одной стороны обязательно и 10 человек с другой стороны, тогда пойдет второй борт. Бомнак дает такое количество людей, но с Зеи такой загрузки на второй рейс нету и нам не дают второй рейс, – пояснила глава поселка. – Самая большая загрузка по Бомнаку. В Береговом есть доступность по дороге, в Горном – железная дорога. В Хвойном всегда меньше загрузка – 1-2 человека. Люди, прилетающие сюда на денек, должны неделю ждать второго рейса. Это неправильно, так не должно быть. Я понимаю, что вертолет – это дорого, но жизнь человека дороже».

Марина Подолько, готовит обращение к губернатору по этой проблеме. Если не удастся попасть на личный прием, обещает отправить его через Инстаграм. Сейчас в поселке решают вопрос по объездной дороге на Улак. Местные золотари обещали помочь с грунтовкой.

Обслуживание населения воздушным транспортом и выполнение пассажирских перевозок в Зейском районе обеспечивает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

На запрос Амур.инфо в ведомстве ответили, что приказом министерства от 12.04.2019 № 330-ОД рейс Зея – Береговой – Хвойный – Горный - Бомнак - Горный – Хвойный ‒ Береговой ‒ Зея выполняется один раз в неделю (по вторым дням недели). По причине ремонта взлетно-посадочной полосы в Зее, посадочной полосы в Бомнаке, рейс по указанному маршруту выполняется на вертолете Ми-8 с вместимостью 18 человек. (…) Изменение кратности выполняемых рейсов, при необходимости, осуществляется на основании обращения глав районов в адрес министерства.

В администрации Зейского района отметили, что потребность увеличения рейсов возникает в период с весны до осени. Зимой люди перемещаются по льду водохранилища.

«С началом весенней распутицы количество пассажиров у нас увеличивается в разы. Разбронировка на каждый населенный пункт идет по два ‒ три человека, – рассказала начальник районного отдела экономики и социального развития Илона Сысолятина. – Администрация района писала обращение о потребности в увеличении количества рейсов. Так как расписание согласовывается с Москвой, то это очень долго проходит. Авиабаза идет на встречу, но есть некое распоряжение, что загрузка должна быть не менее 10 человек. Также мне пояснили, что если из Зеи будут желающие лететь, а обратно пассажиров не будет, то порожняком вертолет не полетит».

Жители Бомнака попали в своеобразный замкнутый круг, в который их поставила ситуация. Люди понимают, что попасть на вертолет не получится и ищут другие возможности ‒ это в итоге сказывается на статистику спроса на транспорт, которая говорит о том, что желающих лететь не так уж и много.

«Это годами сложилось. Люди, когда узнают, что они уже 6 – 7 в очереди, они понимают, что не улетят, – пояснила Илона Сысолятина. – Я, когда обзваниваю посадочные площадки, там говорят – есть четыре человека или пять. Вот если бы было в той очереди 15 человек…, но люди то знают, что записываться бесполезно, потому что не возьмут. Вертолет нам нужен дополнительный, особенно в этом году. В условиях коронавируса все привезли детей из больших городов на лето в деревню к бабушкам, студенты приехали. А в конце лета все начнут выбираться. Так что потребность есть».

Проблема от отдаленным поселкам Зейского района существует не только с пассажирами, людям неделями приходится ждать почтовых отправлений.

«Отдел перевозок дает лимит на загрузку почтовой корреспонденции в 110 килограммов на три поселка: Хвойный, Горный Бомнак. Это очень мало. Иногда скапливается более 100 килограммов корреспонденции. Бывает посылка дошла до Зеи и лежит по две – три недели», – объясняют в районной администрации.

Проблему может решить возобновление регулярных авиарейсов. Самолет дешевле вертолета, быстрее и безопаснее частных моторных лодок. Однако все упирается в затянувшуюся реконструкцию аэропортового комплекса в Зее.

Работы по реконструкции ведутся с 2015 года, но из-за проблем с подрядной организацией до сих пор не закончились.

Как сообщало Амур.инфо, в срок объект сдан не был. В 2016 году на реконструкцию аэропортового комплекса в Зее выделено 475,5 миллиона рублей.

В феврале 2018 года Зейский аэропорт посетил предыдущий губернатор Амурской области Александр Козлов. В процессе встречи с руководителями подрядных организаций выяснилось, что работы выполнены всего на 67 %. Отставание объяснялось некачественно выполненным проектом.

В мае 2019 года начали поиски нового подрядчика, который должен был выполнить инженерные изыскания и осуществить корректировку действующей проектной документации. На эти цели выделено 22 миллиона 150 тысяч рублей.

Как пояснили на запрос редакции в областном минтрансе, общее выполнение физических объемов работ по объекту сейчас составляет 78 %. Срок сдачи объекта – 2020 год.