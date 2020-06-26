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сегодня, 13:45 4

На улице Василенко до 30 сентября закроют сквозное движение транспорта

На улице Василенко до 30 сентября закроют сквозное движение транспорта
Фото: mintrans.amurobl.ru

С 27 июня по 30 сентября 2020 года будет прекращено сквозное движение автотранспорта на улице Василенко от улицы 1-я Тепличная Благовещенска до улицы Центральная села Чигири. Амурчан просят выбирать альтернативные подъездные пути.

Перекрытие движения связано с тем, что на Василенко будут проводиться ремонтные работы. Как пишет пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, по информации подрядной организации, будет организовано устройство ливневой канализации, предусматривающее перекоп проезжей части.

Отмечается, что на сегодняшний день идет согласование схемы расстановки дорожных знаков на объекте, после чего будет дан старт дорожным работам.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • путлер

    путлер
    34 минуты назад

    Область живет. А живущим на улицах Сталинградская, осеняя, красивая и т.д. вертолеты выдадут?

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Вам ещё в марте приказали дома сидеть.

    Нечего по улицам шастать, выращивайте клубнику на подоконниках!

  • Модератор

    Модератор
    13 минут назад

    Новотроицкое шоссе, поворот на Европейский... Убитый участок там, но может в свете закрытия Василенко что-то сделают

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    13 минут назад

    "Отмечается, что на сегодняшний день идет согласование схемы расстановки дорожных знаков на объекте, после чего будет дан старт дорожным работам."

    Очень сложная работа-расстановка десятка знаков, а там глядишь и сентябрь.....

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