На улице Василенко до 30 сентября закроют сквозное движение транспорта

Фото: mintrans.amurobl.ru

С 27 июня по 30 сентября 2020 года будет прекращено сквозное движение автотранспорта на улице Василенко от улицы 1-я Тепличная Благовещенска до улицы Центральная села Чигири. Амурчан просят выбирать альтернативные подъездные пути.

Перекрытие движения связано с тем, что на Василенко будут проводиться ремонтные работы. Как пишет пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, по информации подрядной организации, будет организовано устройство ливневой канализации, предусматривающее перекоп проезжей части.

Отмечается, что на сегодняшний день идет согласование схемы расстановки дорожных знаков на объекте, после чего будет дан старт дорожным работам.