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В Благовещенске появится трехметровый памятник пожарным, погибшим при исполнении долга

В Благовещенске появится трехметровый памятник пожарным, погибшим при исполнении долга

На территории одной из пожарно-спасательных частей Благовещенска поставят памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Его создает мастер-пожарный (спасатель) специализированной пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Алексей Сидоров.

Алексей служит в пожарной охране Приамурья более 20 лет. За эти годы он не единожды был на волосок от смерти и знает все сложности тяжелой работы пожарного. Мужчина занимается прикладным творчеством в свободное от службы время. Он член Академии искусств мира, творческого союза художников России, руководитель изостудии имени Верещагина при УВД Амурской области, неоднократно принимал участие в различных международных конкурсах, в течение многих лет создает ледяные скульптуры на центральной площади Благовещенска.

«Вот только с бетоном раньше много не работал, в основном для себя как хобби и в высоту не более полутора метров, – рассказывает мастер. – А эта скульптура вместе с постаментом будет около трех метров. Пришлось обзавестись новым инструментом, освоить сварку, узнать много нового, но все это только подстегивало».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, сейчас работа во всех смыслах этого слова близится к завершению. Уже готова сама скульптура из бетона с металлическим каркасом, изображающая пожарного со стволом в руках, а у самых ног героя разгорается пламя. Очень выразительно лицо пожарного, передающее эмоциональное напряжение в схватке с огнем, решительность и уверенность, что враг будет повергнут.

Почти полгода трудится над скульптурой художник-пожарный в перерывах между боевыми дежурствами. Впереди еще несколько месяцев кропотливой работы над пьедесталом, который Сидоров вытачивает из камня.

«Надеюсь закончить ко Дню спасателя, – делится планами автор скульптуры. – Работать одному непросто, потому и выбрал для основной части композиции бетон, он более податлив как материал. Если бы все было из камня, пришлось бы подбирать целую бригаду мастеров и на создание композиции ушло бы не меньше двух лет. Есть и еще один плюс – бетон устойчив к нашим климатическим условиям».

Фото: 28.mchs.gov.ru

Просмотров всего: 613

#МЧС #память

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    денег много-можно и шиковать

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Этот всё на деньги меряет! (((

    Такое хорошее дело опошлил!

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Гитары в руках не хватает!

  • S kak $

    S kak $
    37 минут назад

    Не зря художники и скульпторы не показывают незавершённую работу. Конечный результат обычно резко отличается от вида работы в процессе.

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