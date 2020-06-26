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С Днем молодежи благовещенцев поздравит музыкальный автомобиль

С Днем молодежи благовещенцев поздравит музыкальный автомобиль
Фото: pixabay.com

27 июня в Благовещенске состоится акция, приуроченная к празднованию Дня молодежи. С 17:00 до 19:00 по главным улицам города будет курсировать автомобиль с установленным звуковым оборудованием. Профессиональный звукооператор будет создавать праздничную атмосферу молодежной музыкой, поздравляя горожан с Днем молодежи.

Помимо этого, на стоянках самых значимых мест Благовещенка будет стоять машина с Led-экраном и транслировать видеоролики с поздравлением горожан с Днем молодежи.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, музыкальный автомобиль начнет свое движение в 17:00 от Общественно-культурного центра (ОКЦ), проедет по главным улицам города, в том числе мимо крупных торговых центров. С 18:00 до 19:00 молодежную музыку и слова поздравления можно будет услышать в микрорайоне, а также в районах КПП.

Горожане смогут услышать авторские песни: Натальи Павловой, Дениса Букула, группы «Вегас», Романа Китова. Также можно будет услышать каверы песен, которые исполняют творческие коллективы ОКЦ, группа Rondofamily.

Организатор акции – управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска.

Кроме того, в городе ко Дню молодежи пройдет онлайн-концерт «Молодежь ЗНАЕТ!». Выступление будет опубликовано 27 июня в 17:00 в соцсетях отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи в инстаграм-аккаунте @molodblag28, «ВКонтакте» МолодБлаг28 и на ютуб-канале Млада Благова.

В программе концерта – показательные выступления от скейтбордистов города, файер-шоу, песни, танцы и другие номера. Перед каждым номером представители творческой молодежи будут рассказывать о самых интересных местах областного центра.

В программу концерта войдут номера, которые снимались в течение 2019-2020 годов. Концерт пройдет под слоганом: «Молодежь знает, узнай и ТЫ!».

В съемке и монтаже онлайн-концерта были задействованы оператор Сергей Бредихин и представитель городского школьного медиа-центра, учащаяся гимназии № 1 Маргарита Скурихина.

В целом в подготовке концерта приняло участие около полусотни человек.

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#праздники #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    58 минут назад

    и благодарный народ будет бегать за автомобилем-идиотизм

  • S kak $

    S kak $
    46 минут назад

    У нас такие музыкальные автомобили туда-сюда под окнами каждый день ездят. Были бы у водителей мозги, давно бы сотрясение было от таких децибелов-мегагерцев

  • Мира

    Мира
    24 минуты назад

    Где дороги найдут для проезда этого автомобиля?! БЛАГОВЕЩЕНСК -ГОРОД -ЛАБИРИНТ. Роют одновременно практически все дороги. Где чуть чуть, где обе полосы, а где и кварталами.

  • Myxira

    Myxira
    18 минут назад

    Мира

    Где дороги найдут для проезда этого автомобиля?!



    У нас есть! Приглашаем и ждем! Будет весело, обещаем!

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