В Приамурье гендиректор охранного предприятия скрыл от налоговых органов почти 4 миллиона

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В Сковородинском районе гендиректор охранного предприятия обвиняется в сокрытии денежных средств от налогообложения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период с марта по октябрь 2018 года обвиняемый осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, скрыл от налоговых около 4 миллионов рублей, что является крупным размером.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, предоставленные межрайонной инспекцией ФНС № 7 по Амурской области, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

В целях обеспечения гражданского иска, заявленного по делу органами прокуратуры, и возможной конфискации на принадлежащее обвиняемому имущество наложен арест.