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Амурчанину-инвалиду, которому помогли с покупкой тренажера, снова нужна помощь

Амурчанину-инвалиду, которому помогли с покупкой тренажера, снова нужна помощь

Амурчанину-инвалиду Константину Пичиненко вновь потребовалась помощь неравнодушных людей. В настоящее время идет сбор средств на прохождение мужчиной реабилитации.

О Константине Амур.инфо писало неоднократно. Сообщалось, что жизнь амурчанина разделилась на до и после в июле 2017 года, когда в жаркий день он решил искупаться. Нырнув в воду, парень сломал шею и оказался полностью парализован. Организм восстановился частично. Неравнодушные люди всего за несколько дней собрали деньги на покупку дорогостоящего тренажера «Имитрон» для Константина.

Мужчина рассказал, что ныне идет сбор средств на прохождение им реабилитации в реабилитационном центре «Три сестры» в Подмосковье. Данные медицинские услуги будут стоить 630 тысяч рублей (амурчанин предоставил соответствующие документы). Также требуются деньги на то, чтобы добраться до Центра и обратно. «Мы рассчитывали ехать где-то в конце октября / начале ноября», – отмечает Константин Пичиненко.

Реквизиты для сбора средств: карта Сбербанка № 4276 1609 4593 4736 (Дмитрий Сергеевич М.).

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#здоровье #помощь

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