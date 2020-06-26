В Амурской области соя заняла более 820 тысяч гектаров

В Амурской области завершен сев. Зерновые культуры посеяны на площади 216,6 тысяч гектаров, что составляет 92 % от плана. Доля сои в структуре севооборота снизится на 2 % по сравнению с 2019 годом.

Из общей площади пшеница заняла 123,9 тысяч гектаров (90 % от плана), ячмень – 45,8 тысяч гектаров, (108 % от плана), овес – 30,1 тысяч гектаров (90 % от плана), тритикале – 1,3 тысяч гектаров (91 % от плана), гречиха – 3,7 тысяч гектаров (81% от плана), кукуруза на зерно – 11,8 тысяч гектаров (74 % от плана).

В связи с погодными условиями, общий недосев по зерновой группе составит около 20 тысяч гектаров.

Картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ посажено на площади 2,1 тысяч гектаров (99 % от плана) и овощей – 0,6 тысяч гектаров (93 %).

Кормовые культуры размещены на площади – 23,0 тысяч гектаров. План сева кормовых культур по области выполнен на 90,3 %.

Яровые культуры размещены на площади - 1070,8 тысяч гектаров (94 % от плана). Химическая прополка зерновых культур проведена на площади - 129 тысяч гектаров, сои – 134 тысяч гектаров. Полевые работы по уходу за посевами зерновых культур и сои продолжаются.

В этом году вся посевная площадь составит 1201 тысяч гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу гектаров. Из них зерновые культуры разместятся на площади 235,7 тысяч гектаров, это выше, чем в 2019 году на 3,6 тысяч гектаров. В 2020 году валовой сбор зерновых культур прогнозируется в объеме 408 тысяч тонн, что выше уровня 2019 года на 46 тысяч тонн. Данный объем зерна полностью покроет собственные потребности региона в зерне и даст возможность сельхозтоваропроизводителям реализовать его за пределы области.

Посевы сои разместились на площади 870 тысяч гектаров, доля сои в структуре севооборота снизится на 2 % по сравнению с 2019 годом и составит 72 %. Валовой сбор сои прогнозируется в объеме 1240 тысяч тонн.

Под картофель заняли 14 тысяч гектаров, это на уровне 2019 года. Валовой сбор картофеля прогнозируется в объеме 190 тысяч тонн.

Овощебахчевые заняли 3 тысячи гектаров, что на уровне 2019 года. Валовой сбор овощебахчевых культур прогнозируется в объеме 41 тысячи тонн, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.