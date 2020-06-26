За сутки на коронавирус проверили более 2 тысяч амурчан

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими коронавирусом – 2 517 человек (в Благовещенске – 1 111, в Свободном – 557). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. На изоляции по месту жительства находится 2 507 человек, в изоляторах – 10, в обсерваторе – 0.

Проведено 96 844 исследования, в том числе за последние сутки – 2 276. Коэффициент распространения инфекции – 0,9 (Благовещенск – 0,8, Благовещенский район – 2,5, Тында – 2,1). Показатель тестирования – 251,3 на 100 тысяч населения. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 528 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 500 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (612 человек), Благовещенского района (37 человек), Белогорска (40 человек), Тынды (119 человек), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (43 человека), Свободного (380 человек), Шимановска (49 человек), Шимановского района (10 человек), Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (19 человек), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинск (19 человек), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (33 человека), Тындинского района (12 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (43 человека), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (21 человек), Архаринского района (2 человека). Зарегистрировано 9 летальных исходов.

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#коронавирус

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Любовь Чуприна