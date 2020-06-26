Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:14 3

На участке федеральной трассы в Приамурье ограничат движение

На участке федеральной трассы в Приамурье ограничат движение
Фото: архив Амур.инфо

На участке федеральной автодороги Р-297 «Амур» в Амурской области на время ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Так, 26 июня в период с 13:30 до 14:30 по московскому времени будет закрыт проезд для всех видов транспорта на участке км 1428+045 федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск.

Ограничения связаны с проведением работ по замене балки пролетного строения путепровода.

Просмотров всего: 255

#дороги #транспорт

распечатать


Общество 4

Министр транспорта Приамурья попросил водителей быть внимательнее: в городе на лето осталось много детей
Коронавирус

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Общество 1

В Приамурье ограничили проезд по двум участкам региональных дорог

Происшествия

Серьезная авария с трактором и фурой произошла в Амурской области (фото)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • архаровец77

    архаровец77
    27 минут назад

    Это где? населенный пункт хоть напишите, или....

  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    Желтоярово

  • тортик53

    тортик53
    5 минут назад

    Между Циолковским и мостом через Зею.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь