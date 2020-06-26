На участке федеральной трассы в Приамурье ограничат движение
На участке федеральной автодороги Р-297 «Амур» в Амурской области на время ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Так, 26 июня в период с 13:30 до 14:30 по московскому времени будет закрыт проезд для всех видов транспорта на участке км 1428+045 федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск.
Ограничения связаны с проведением работ по замене балки пролетного строения путепровода.
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