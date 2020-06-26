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В Кремле запланировали новое обращение Путина

В Кремле запланировали новое обращение Путина
Фото: Алексей Никольский / AP

Президент Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Оно планируется на понедельник, 29 июня.

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня.

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников.

С предыдущим обращением Владимир Путин выступил 23 июня. Президент сообщил о целом ряде новых инициатив, таких как повышение до 15 % НДФЛ для граждан с зарплатами свыше 5 миллионов рублей в год, расширение льготных ипотечных программ, введение льготного налогового режима для ИТ-отрасли, а также о повторении разовых выплат в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми до 16 лет. О голосовании по Конституции президент также упомянул, но вскользь.

На встрече с новым составом Общественной палаты 25 июня глава государства также коснулся темы голосования. Его результаты должны быть абсолютно достоверны и легитимны, заявил он.

«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — сказал Путин.

Обратиться к россиянам президент может также и после голосования, чтобы поблагодарить граждан за то, что они приняли участие в нем, сообщает РБК.

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#российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    42 минуты назад

    что-то ещё пообещает???

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    20 минут назад

    Это как охото быть у кормушки

  • Kadet_84

    Kadet_84
    14 минут назад

    "Ништяками" разбрасывается направо и налево, лишь бы одобрили поправки...

  • Демидыч

    Демидыч
    12 минут назад

    после голосования все ништяки у вас заберут с лихвой

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    2 минуты назад

    Что там ваши 15% НДФЛ на доходы свыше 6 млн...

    Нужно делать так:

    1. НДФЛ 0% - на доходы до 500 тысяч в год

    2. НДФЛ 5% - от 500 до 1 млн. в год

    3. НДФЛ 10% - от 1 до 5 млн. в год

    4. НДФЛ 15% - от 5 до 10 млн. в год

    5. НДФЛ 20% - от 20 млн в год.

    Тогда будет какой-то толк.

    А этот ваш высер в 2% - еще больше разозлил людей.

    5 млн в год.... Некоторые ипотеку берут в 2 млн на 25 лет, а вы тут...

  • full

    full
    1 минута назад

    Расхлопотовался чота, лидер стерхов...

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