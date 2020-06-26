В Кремле запланировали новое обращение Путина

Президент Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Оно планируется на понедельник, 29 июня.

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня.

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников.

С предыдущим обращением Владимир Путин выступил 23 июня. Президент сообщил о целом ряде новых инициатив, таких как повышение до 15 % НДФЛ для граждан с зарплатами свыше 5 миллионов рублей в год, расширение льготных ипотечных программ, введение льготного налогового режима для ИТ-отрасли, а также о повторении разовых выплат в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми до 16 лет. О голосовании по Конституции президент также упомянул, но вскользь.

На встрече с новым составом Общественной палаты 25 июня глава государства также коснулся темы голосования. Его результаты должны быть абсолютно достоверны и легитимны, заявил он.

«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — сказал Путин.

Обратиться к россиянам президент может также и после голосования, чтобы поблагодарить граждан за то, что они приняли участие в нем, сообщает РБК.