Оскорбление амурских полицейских стоило жительнице Улан-Удэ 15 тысяч рублей

В Амурской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города Улан-Удэ. Она обвинялась в оскорблении полицейских.

Установлено, что женщина, находясь на территории железнодорожного вокзала Сковородино в состоянии алкогольного опьянения, публично, используя нецензурные выражения, оскорбила сотрудников полиции, которые пытались пресечь ее противоправное поведение.

Суд принял во внимание раскаяние подсудимой, а также наличие отягчающего обстоятельства – совершение преступления в состоянии опьянения. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.