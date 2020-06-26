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Оскорбление амурских полицейских стоило жительнице Улан-Удэ 15 тысяч рублей

Оскорбление амурских полицейских стоило жительнице Улан-Удэ 15 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В Амурской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города Улан-Удэ. Она обвинялась в оскорблении полицейских.

Установлено, что женщина, находясь на территории железнодорожного вокзала Сковородино в состоянии алкогольного опьянения, публично, используя нецензурные выражения, оскорбила сотрудников полиции, которые пытались пресечь ее противоправное поведение.

Суд принял во внимание раскаяние подсудимой, а также наличие отягчающего обстоятельства – совершение преступления в состоянии опьянения. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • alexalg

    alexalg
    53 минуты назад

    суд рассмотрел уголовное дело :)

  • Алиса65

    Алиса65
    52 минуты назад

    Полицию оскорблять нельзя, можно только им своими действиями...

  • Демидыч

    Демидыч
    50 минут назад

    стаканчик бросили?

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Ну, судя по новости о возбуждении УД в отношении полицая и росгада, не так уж она и ошибалась.

    Вот только если бы не бухая была... )

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