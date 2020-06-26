Оскорбление амурских полицейских стоило жительнице Улан-Удэ 15 тысяч рублей
В Амурской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города Улан-Удэ. Она обвинялась в оскорблении полицейских.
Установлено, что женщина, находясь на территории железнодорожного вокзала Сковородино в состоянии алкогольного опьянения, публично, используя нецензурные выражения, оскорбила сотрудников полиции, которые пытались пресечь ее противоправное поведение.
Суд принял во внимание раскаяние подсудимой, а также наличие отягчающего обстоятельства – совершение преступления в состоянии опьянения. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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