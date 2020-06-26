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В библиотеке искусств Благовещенска по нацпроекту «Культура» появилась звукозаписывающая студия

В библиотеке искусств Благовещенска по нацпроекту «Культура» появилась звукозаписывающая студия

Монтировать, сводить звук, записывать песни и инструментальную музыку – такие возможности появились в библиотеке искусств Благовещенска. Профессиональное оборудование поступило в рамках нацпроекта «Культура».

Библиотечная система Благовещенска получила современное профессиональное оборудование для создания видео- и звукозаписей, а также презентаций.

Это комплект для звукозаписывающей студии: студийный микрофон, звуковая карта, студийные колонки, радиосистема с микрофоном. В комплектации есть мощный компьютер для работы с монтажными программами, две гид-системы, усиливающие звук для экскурсий и мероприятий на открытом воздухе.

Оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Культура». Сейчас в учреждении идет ремонт. Открытие модельной библиотеки ожидается в конце сентября 2020 года.. Библиотека находится по адресу улица Ленина, 72, адрес страницы в инстаграме - @artbiblio.blg.

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#культура #финансы

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