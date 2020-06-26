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В Благовещенске краеведы сняли видеоэкскурсию по музею бывшего речного училища

В Благовещенске краеведы сняли видеоэкскурсию по музею бывшего речного училища

В Благовещенске специалисты центра «Народный музей» побывали в музее речного училища – ныне это музей Амурского филиала Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского. Он был создан в 1979 году, и вскоре собранию присвоили почётное звание «народный».

В музее три зала и более 1000 экспонатов. Часть из них относится к периоду Великой Отечественной войны: подлинные фотографии, документы, личные вещи фронтовиков; модули кораблей-участников войны – их мастерили сами курсанты. На одном из пароходов служили только женщины. Во время войны с милитаристской Японией они перевозили груз и войска на китайский берег Амура.

Хранитель музея Михаил Серёжичев показал настоящие раритеты: например, до сих пор работающий довоенный патефон. А также полевой телефон – такие в годы войны устанавливались на командных пунктах и помогали управлять боем. Связистам приходилось тянуть провода от одного пункта к другому.

На фронт из речного училища ушли почти 300 человек – выпускники и преподаватели. Точное число погибших до сих пор устанавливается, в учебном заведении известно о 23-х. Шесть выпускников благовещенского речного училища стали Героями Советского Союза.

В учреждении до сих пор помнят историю о том, как получил почётное звание связист Ефим Тягушев. Он участвовал в освобождении Крыма, Румынии, Венгрии и Австрии. После войны поступил в благовещенское речное училище. Там и узнал, что стал Героем, но... посмертно. В ситуации, конечно же, разобрались. Звание Ефим Владимирович получил за то, что во время боя вызвал огонь на себя. Решили, что он погиб, на деле же его, контуженного и без сознания, взяли в плен немцы. Откуда Ефим Тягушев бежал с третьей попытки. И потом снова вступил в ряды Красной Армии.

Краеведческий проект «Музеи о войне» стартовал в минувшем апреле. Часть сюжетов представили ко Дню Победы. Записывать видеоэкскурсии «Народный музей» будет и дальше – в течение 2020 года, объявленного Годом Памяти и Славы. В Благовещенске около 20 музеев, в которых отражено военное время, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

Эта видеоэкскурсия - 12-я по счету в большом проекте «Народного музея». Посмотреть все можно на сайте муниципальной информационно-библиотечной системы Благовещенска.

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#история #культура

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