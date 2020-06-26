Выбор читателей за 25 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 25 июня.

25 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 2,6 %. С нарастающим итогом выявлено 1 528 случаев.

Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Дождь 24 июня принес в Благовещенск еще 40 миллиметров осадков за сутки, и их сумма с начала месяца показала: рекорд по осадкам практически состоялся. При этом температура воздуха в областном центре рекорд уже установила, правда, с приставкой «анти».

Полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), после происшествия в Благовещенске. Речь о массовой драке со стрельбой, о которой Амур.инфо сообщало ранее.