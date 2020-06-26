В Октябрьском районе создают новую зону отдыха

Общественную территорию благоустраивают в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В федеральной программе участвует посёлок Восточный. На преобразования здесь потратят 1,6 миллионов рублей.



Место благоустройства - парк на въезде в посёлок. Здесь делают пешеходные дорожки, устанавливают лавочки возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы планируют завершить к концу июля.

В этом году облагораживать Восточный будут и в рамках проекта по поддержке местных инициатив. В ходе него в посёлке сделают уличное освещение. На это потратят 1,3 миллиона рублей

Проекты, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20 % от его стоимости.

Одним из первых сельсоветов, реализовавших эту программу стал Крестовоздвиженский, Константиновского района. Здесь на выделенные средства преобразили памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. Все работы обошлись в 1,3 миллиона рублей. Преобразившийся памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. стал подарком к 75-летнему юбилею Победы для села.

Кроме этого, в ходе программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году в селе Тавричанка Серышевского района сделают детскую площадку; в селе Анновка Ивановского района создадут спортплощадку, в посёлке Восточном Октябрьского района, селе Новоалександровка Тамбовскго района и селе Солнечное Ивановского района создадут места массового отдыха; в сёлах Козьмодемьяновка, Лозовое Тамбовского района, Дмитриевке, Черемхово, Петропавловке, Троицкое Ивановского района построят спортплощадки; в селе Томское Серышевского района восстановят памятник.

На реализацию программы потратят более 17 миллионов рублей. Самый дорогой проект воплотят в жизнь в селе Солнечном. Его стоимость более 2 миллионов рублей. Самый бюджетный вариант предложило село Томское, стоимостью 220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.