Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:56 0

В Октябрьском районе создают новую зону отдыха

В Октябрьском районе создают новую зону отдыха
Фото: komandirovka.ru

Общественную территорию благоустраивают в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В федеральной программе участвует посёлок Восточный. На преобразования здесь потратят 1,6 миллионов рублей.

Место благоустройства - парк на въезде в посёлок. Здесь делают пешеходные дорожки, устанавливают лавочки возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы планируют завершить к концу июля.

В этом году облагораживать Восточный будут и в рамках проекта по поддержке местных инициатив. В ходе него в посёлке сделают уличное освещение. На это потратят 1,3 миллиона рублей

Проекты, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20 % от его стоимости.

Одним из первых сельсоветов, реализовавших эту программу стал Крестовоздвиженский, Константиновского района. Здесь на выделенные средства преобразили памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. Все работы обошлись в 1,3 миллиона рублей. Преобразившийся памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. стал подарком к 75-летнему юбилею Победы для села.

Кроме этого, в ходе программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году в селе Тавричанка Серышевского района сделают детскую площадку; в селе Анновка Ивановского района создадут спортплощадку, в посёлке Восточном Октябрьского района, селе Новоалександровка Тамбовскго района и селе Солнечное Ивановского района создадут места массового отдыха; в сёлах Козьмодемьяновка, Лозовое Тамбовского района, Дмитриевке, Черемхово, Петропавловке, Троицкое Ивановского района построят спортплощадки; в селе Томское Серышевского района восстановят памятник.

На реализацию программы потратят более 17 миллионов рублей. Самый дорогой проект воплотят в жизнь в селе Солнечном. Его стоимость более 2 миллионов рублей. Самый бюджетный вариант предложило село Томское, стоимостью 220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 371

#финансы

распечатать


Культура

В библиотеке искусств Благовещенска по нацпроекту «Культура» появилась звукозаписывающая студия
Общество

Сёла Свободненского района преображаются в рамках инициативного бюджетирования
Общество 3

В 2021 году в Амурской области начнется масштабная реконструкция осушительных систем на полях
Общество

Учителя и сотрудники агрокомплекса из Константиновского района отмечают новоселье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь