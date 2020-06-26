Сёла Свободненского района преображаются в рамках инициативного бюджетирования

Конкурс по поддержке местных инициатив организовало министерство финансов Приамурья. Работы стартовали в Семёновском, Новоивановском, Желтояровском и Новгородском сельсоветах.

В селе Сёмёновка устанавливают стелу на памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь же сделают ограждение и высадят цветы. На все работы потратят 1,6 миллионов рублей.

На 4 миллиона меньше потратят жители села Рогачёвка Новоивановского сельсовета. В населённом пункте ремонтируют Дом культуры: приводят в порядок потолок и кровлю. В прошлом году этот сельсовет в рамках инициативного бюджетирования благоустроил сквер.

В селе Гащенка Желтояровского сельсовета ремонтируют местный клуб. В ходе преобразований здесь заменят двери, отремонтируют крышу и сделают косметический ремонт. На все работы потратят более 1 миллиона рублей. В прошлом году Желтояровского сельсовета в инициативном бюджетировании участвовало село Желтоярово, где огородили территорию возле Дома культуры и сделали летнюю веранду у культурного учреждения.

В селе Бардагон Новгородского сельсовета работы в рамках инициативного бюджетирования уже завершились. Здесь осветили улицы. Установка фонарей обошлась более чем в 1 миллион рублей. В прошлом году от сельсовета в проекте поддержке местных инициатив поучаствовало село Новгородка, где благоустроили сквер.

В этом году от Свободненского района в инициативном бюджетировании участвуют Сычёвский, Дмитриевский, Костюковский, Курганский, Семёновский, Черновский, Новоивановский, Желтояровский, Нижнебузулинский, Малосазанский и Новгородский сельсоветы. Их жители предложили благоустроить территории, отремонтировать Дома культуры, создать скверы и зоны отдыха, осветить улицы, привести в порядок памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, это Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3% до 1%.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.