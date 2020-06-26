В 2021 году в Амурской области начнется масштабная реконструкция осушительных систем на полях

В 2021 году крупные сельхозпредприятия области планируют начать реконструкцию осушительных систем на площади в почти четыре тысячи гектаров. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Как отметил Олег Турков, сегодня именно мелиорация является фактором получения сельскохозяйственными товаропроизводителями высоких, стабильных урожаев.

Министр сообщил, что на территории 17 муниципальных районов области расположены 233 мелиоративные системы - осушения и орошения - общей площадью сельхозугодий 246,6 тысяч гектаров, в том числе 9,1 тысяч гектаров потенциально орошаемых мелиорированных угодий, используемых без орошения, что составляет чуть больше 10 % от общей площади сельскохозяйственных угодий области.

Сооружения - дороги, каналы, мосты - 31-й мелиоративной системы частично или полностью находятся в федеральной собственности. Оперативное управление осуществляет ФГБУ «Управление Амурмелиоводхоз». Площадь мелиорированных земель, обслуживаемая данными мелиоративными системами составляет 59,7 тысяч гектаров.

Однако, как отметил региональный министр, 202 мелиоративные системы с площадью обслуживания мелиорированных земель 186,9 тысяч гектаров являются бесхозяйными, при этом фактический износ систем составляет более 80 %.

Олег Турков рассказал, что с 2014 года в области в рамках государственной подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» реализуются мероприятия направленные, в том числе, и на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.

По мнению министра, одной из основных причин неучастия сельскохозяйственных товаропроизводителей области в реконструкции существующих мелиоративных систем – это отсутствие прав пользования - собственность или аренда - на существующие бесхозяйные мелиоративные системы. Порядок оформления в пользования бесхозяйных систем требует определённых финансовых затрат и времени, при этом все работы должны проводить органы местного самоуправления.

Министерством сельского хозяйства области была проведена определенная работа с главами муниципальных районов области.

В рамках рабочих совещаний по подготовке к весенне-полевым работам был рассмотрен вопрос о необходимости оформления бесхозяйных мелиоративных систем в собственность, помимо этого были разосланы примерный порядок постановки на учет бесхозяйной мелиоративной системы и дальнейшего ее оформления.

Такие муниципальные районы, как Благовещенский, Белогорский, Бурейский, Зейский, Ивановский, Михайловский, Октябрьский, Серышевский и Тамбовский районы уже включились в вышеуказанную работу, ими определенны мелиоративные системы, которые в первоочередном порядке будут оформляться в собственность.

Еще одной причиной неучастия сельскохозяйственных товаропроизводителей области в реконструкции существующих мелиоративных систем является то, что мероприятия по реконструкции и строительству мелиоративных систем, должны проводиться комплексно сразу несколькими сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Без сомнения, это делает затруднительным выполнение реконструкции всей мелиоративной системы или строительство новой, ведь одни сельскохозяйственные товаропроизводители имеют финансовую возможность провести реконструкцию или строительство, другие просто не хотят этим заниматься.

Тем не менее, в текущем году два предприятия ООО «Амурагрокомплекс» и ООО «Союз» включились в работу по составлению проектной сметной документации.

ООО «Амурагрокомплекс» реконструкция Песчаноозерской осушительной системы, Октябрьский район площадь 2750 гектаров.

ООО «Союз» - строительство Андреевской осушительной системы площадью 386 гектаров и строительство Ерковецкой осушительной системы на площади 757 гектаров.

Реализацию проектов с привлечением средств федерального бюджета планируется начать с 2021 года.

В настоящее время разработаны правила предоставления субсидии на строительство и реконструкцию мелиоративных систем, субсидия предоставляется из консолидированного бюджета в размере 75 % затрат, но не выше установленного Минсельхозом уровня затрат, составляющего для Дальневосточного региона 85,36 тысяч рублей на 1 гектар.

Дополнительно Правительством области принято решение субсидирования работ связанных с изготовлением проектно-сметной документации, в размере 50 % от затрат но не более 3 500 рублей на 1 гектар. Как отметил министр, эта мера позволит привлечь больше сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализацию мер государственной поддержки.

«В первую очередь целесообразно работать с крупными производителями, и на их опыте показать эффективность мелиорации, тогда в эту работу включатся и предприятия поменьше. Мелиорация – одна из главных наших задач в сфере сельского хозяйства. Нам необходимо четко понимать графики и объемы работ на всех территориях. Этот вопрос следует детально рассмотреть дополнительно», - отметил губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.