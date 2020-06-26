Учителя и сотрудники агрокомплекса из Константиновского района отмечают новоселье

Возможность сдать в эксплуатацию 10 благоустроенных квартир у сельсовета появилась благодаря реконструкции бывшего детского дома. Средства на строительные работы в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделило министерство сельского хозяйства Амурской области с учётом софинансирования из бюджета Крестовоздвиженского сельсовета.

Здание, переделанное под квартиры, было построено в Крестовоздвиженке в 1989 году, тогда здесь разместился детский сад. Через 6 лет было решено перепрофилировать дошкольное учреждение в детский дом для детей-сирот на 25 мест. В 2014 году детский дом был расформирован и возвращен на баланс администрации Крестовоздвиженского сельсовета вместе с надворными постройками и земельным участком.

Четыре года здание детского дома не эксплуатировалось. В 2018 году администрация сельсовета вступила в программу «Устойчивое развитие сельских территорий Крестовоздвиженского сельсовета Константиновского района Амурской области на 2014-2017 и на период до 2020 года», была разработана проектно-сметная документация на переустройство здания под многоквартирный жилой дом.

В апреле 2019 года определился подрядчик, который выполнил все работы, - «СтройКом».



Реконструкция здания обошлась в 19 миллионов рублей. На эти деньги в здании сделали перепланировку, после которой появились однокомнатная, восемь двухкомнатных и одна трёхкомнатная квартиры. Снаружи рабочие провели отделку жилого дома и благоустроили территорию.

Дом на 10 квартир сдали в середине марта. Ключи от них получили не только жители села, но и приезжие специалисты. Одним из новосёлов стала Анна Шаповалова. В Крестовоздвиженке она живёт с детства. Сейчас работает в школе учителем информатики. 5 лет назад после учёбы она вернулась работать на малую Родину и жила с родственниками. Теперь у молодого педагога появилось своё жилье

«Квартиру я ждала 1,5 года. Столько времени прошло после подачи заявления на получение жилья. Оно нам досталось бесплатно. Проработав в местной школе 10 лет я смогу его выкупить, сейчас платим только за коммунальные услуги», - прокомментировала Анна Шаповалова.

Ещё одной обладательницей бесплатного жилья стала социальный педагог крестовоздвиженской школы - Дина Супрун. Амурчанка работает здесь 3 года и переезжать в город не собирается.



«Всё это время я жила с родителями, потому что не было возможности купить себе жильё, а теперь у меня есть своя квартира», - отметила Дина Супрун.

Елена Мариевская приехала в Крестовоздвиженку год назад из Саратовской области. Здесь ей предложили работу главного ветеринарного врача на местном агропредприятии. Своё жильё женщина здесь приобрести не успела. Теперь благодаря новому дому у неё появилась своя квартира.

Кроме педагогов квартиры в новом доме получат врач местного ФАПа, а также специалисты дома культуры и агрокомплекса.

В целях привлечения медицинских кадров в области осуществляются меры социальной поддержки. В 2019 году осуществлены выплаты подъемных средств 38 специалистам, частичная оплата жилья, компенсация оплаты за найм жилых помещений, доплаты к стипендии, предоставлены места детям медицинских работников в дошкольных образовательных организациях.

Для привлечения педагогов в территориях действуют такие меры поддержки, как единовременные выплаты молодым специалистам (до 300 тысяч рублей), доплаты к заработным платам из местного бюджета, компенсации части затрат на аренду жилья, льготы на оплату услуг ЖКХ и другие.

Пособия молодым сельхозработникам, работающим в селе, полагаются по Закону Амурской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области». Одно из условий - проработать в сельской местности молодым специалистам необходимо не менее 5 лет. Тогда им будет положено по закону единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей и ежемесячное денежное пособие - 7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5 тысяч рублей специалистам со средним профессиональным образованием, сообщает пресс-служба Амурской области.