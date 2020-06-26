Министр транспорта Приамурья попросил водителей быть внимательнее: в городе осталось много детей

Амурчане не поехали в отпуска, поэтому машин этим летом на дорогах больше обычного. Кроме того, школьники на каникулах также останутся дома. Министр транспорта Амурской области Александр Зеленин призвал водителей быть внимательнее.

«Есть серьёзные опасения в части увеличения случаев детского травматизма на дорогах. Мы вошли в активную фазу дорожного ремонта, у нас сложная транспортная обстановка, особенно в Благовещенске, автомобильные потоки направлены на альтернативные маршруты, которые работают в нагрузке, изменена схема движения автобусной маршрутной сети, на объектах работает спецтехника, все это может создавать риски ДТП, в том числе с участием детей. Прошу всех быть предельно внимательными, это касается и взрослых, и детей», - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Руководитель минтранса добавил, что родителям необходимо провести профилактические беседы с детьми, ребенок должен знать правила дорожного движения в том объеме, который отвечает его жизненным потребностям, относительно возраста и используемого транспортного средства.

«Дети могут быть не только пассажирами, но и пешеходами, несовершеннолетними велосипедистами, передвигаться на средствах индивидуальной мобильности: самокатах и скутерах. Родителям нужно подключаться потому, что наивно перекладывать безопасность своих детей на ГИБДД, на учителей, дорожников, мы все родители – это зона ответственности каждого из нас, мы сами авторитет нашим детям. Ежедневное напоминание о правилах поведения на улице сохранит им жизнь», - отметил министр.

Благодаря проделанной работе министерством транспорта и дорожного хозяйства по привлечению средств из федерального бюджета Амурская область с 2019 года участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Благовещенске и в Благовещенском районе ведется комплексный ремонт улично-дорожной сети. Основная задача реализации проекта – приведение дорожно-транспортной инфраструктуры в нормативное состояние, отвечающее всем требованиям безопасности дорожного движения.

За первый год реализации комплексно приведено в нормативное состояние 28 участков и 2 участка региональной сети готовятся к завершению в текущем году, ликвидировано два места концентрации ДТП. В 2020 году ведутся работы на 20 объектах, планируется ликвидировать семь мест концентрации ДТП.

За период январь-май 2020 года в Амурской области произошло 35 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, погибших нет, 36 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Амур.инфо не раз сообщало, что в Благовещенске участились случаи столкновения детей на велосипедах и самокатах с автомобилями даже на автостоянках.