Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений. Глава ведомства Александр Нерадько направил свои предложения Роспотребнадзору и правительству.

Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ. Об этом рассказали «Коммерсанту» несколько источников в отрасли. Авиасообщение с другими странами Нерадько предлагает открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Источник «Ъ» в Росавиации подтвердил факт существования письма. Официально в ведомстве ситуацию не комментируют.

В секретариате Татьяны Голиковой сказали, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения.

«Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», – сообщили в секретариате.

В Роспотребнадзоре и авиакомпаниях не ответили «Ъ». Источник «Ъ» в одной из компаний полагает, что обращение Росавиации вряд ли приведет к немедленным последствиям.

«В существующей схеме принятия решений в правительстве руководитель Росавиации не может принимать решение об открытии международного авиасообщения. Его принимает оперативный штаб. В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию»,— полагает собеседник в другой авиакомпании.

Собеседники «Ъ» в авиакомпаниях сомневаются в том, что открытие сообщения со странами СНГ кардинально повлияет на загрузку флота. Наиболее перспективные направления — Узбекистан и Таджикистан благодаря трудовым мигрантам. Напомним, что Грузия с 2008 года не входит в СНГ и прямое авиасообщение между Россией и Грузией с лета 2019 года по-прежнему остановлено.

Впрочем, другой источник «Ъ» уверен, что любое снятие ограничений положительно скажется на отрасли. «Продажи на июль идут, но по такой цене, что выйти в прибыль по итогам лета все равно уже не получится. И страны СНГ ситуацию не спасут. Все, у кого есть деньги, поездки этим летом из-за пандемии не планируют»,— отмечает еще один собеседник.

Есть и еще одна проблема: в дальнем зарубежье не то чтобы ждут россиян. Страны Евросоюза, открывающие границы с 1 июля, по данным The New York Times, не готовы принимать приезжающих из России, США и Бразилии.

Глава Infomost Борис Рыбак считает, что, поскольку Россия продолжает оставаться одним из мировых лидеров по числу заболевших коронавирусом, а авиасообщение, видимо, планируется открывать по принципу взаимности, «центры принятия решений об открытии международного авиасообщения в этом году будут находиться за пределами страны». Он согласен, что международные рейсы в страны СНГ могут быть востребованы, но кардинально не исправят общую картину в отрасли. Эксперт добавил, что существует вероятность, при которой международное сообщение с Россией будет закрыто до конца лета или даже на более длительный срок.