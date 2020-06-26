Гороскоп 26 июня: Тельцам не стоит искать приключений, а Овнам необходим отдых

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Сегодня у Овнов возможен интересный разговор с домочадцами или близкими друзьями по интересам. Заменой живому общению станет дистанционный контакт, например, переписка, или интернет-серфинг. День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, поездкам, прогулкам на свежем воздухе. Замкнутость Вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими.

Телец. Звезды по-прежнему указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте перенапряжения, физических нагрузок, деятельности, связанной с риском. Не ищите приключений. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой. Гроза или дождь во сне или наяву – знак отхода от завоеванных позиций. День может стать знаковым для Вас, старайтесь посвятить время важным делам, рискуйте для достижения успеха, Фортуна Вам улыбнется.

Близнецы. Пассивный день. Ожидается снижение уровня жизненных сил. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, поэтому лучше перенести их на понедельник. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Усилится отчуждение и подозрительность по отношению к окружающим. Даже если настроение с утра у вас не очень хорошее, не поддавайтесь депрессии. Если будете раскисать, многое пропустите.

Рак. Подведите черту под проделанной Вами работой и подсчитайте свои достижения, а уж завтра принимайтесь за новые дела. Звезды не советуют сегодня начинать серьезные деловые переговоры – не исключено, что Вам придется решать домашние и личные проблемы. Судьба испытывает Вас на тщеславие и вспыльчивость – не исключен неожиданный поворот событий не в Вашу пользу.

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Лев. Вас ждет непростой день. Придется приложить немало усилий, чтобы достичь поставленных целей. В этот день Вы можете быть подвергнуты искушениям. Чувства будут интенсивны, но переменчивы, настроение неровное, а желание развлечься будет перемежаться с желанием полного покоя. Вероятность нервозности и неоправданных материальных потерь. Старайтесь не выходить из равновесия и найти в себе точку опоры.

Дева. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, связанными с вашей коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: Вас попытаются обвести вокруг пальца.

Весы. Внешне обходительные и дипломатичные представители этого знака сегодня могут упрямо и несговорчиво настаивать на своем. Многие будут сами страдать от своего упрямства и бесцеремонности. В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Планы и мысли, которые придут Вам в голову, не принесут желаемого результата. Выгоду можно получить только от старых дел. Успеха добьетесь с помощью друзей, родственников и просто доброжелателей.

Скорпион. Сегодня возможны смятение чувств, нервные стрессы, печаль. Беспечное отношение к своему здоровью, работа на износ приведут к болезни или разочарованию. Остерегайтесь эгоизма и зависти – вполне вероятно, что все неудачи в личной жизни или ошибки в работе будут из-за них. Следующая неделя должна быть более благоприятной. Полоса неудач должна закончиться.

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Стрелец. Интриги соперников, зависть и козни недоброжелателей могут внести напряжение в отношения с начальством или коллегами.Ваше стремление к ответственности и желание вникать во все детали могут отрицательно сказаться на продвижении дел. Определите приоритеты и больше доверяйте партнерам.

Козерог. Профессиональные успехи положительно скажутся на материальном положении или приведут к продвижению по службе. Во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и интуиции. Не поддавайтесь эмоциям, которые могут заслонить свойственный Вам практицизм и привести к финансовым потерям. День отмечен гармонией в семейных отношениях.

Водолей. Сегодня Вы поймете, что мечты далеко не всегда совпадают с реальностью. К сожалению, Вас разочарует тот, кого Вы искренне любите. Снижение жизненных сил будет основанием для ухудшения самочувствия и рассеянности. Не стоит сегодня подводить итоги, принимать важные решения, вступать в брак.

Рыбы. День прекрасно подходит для заключения брака и прочих семейных радостей. Сделайте сюрприз своей второй половинке. Распределите свои силы и возможности таким образом, чтобы львиную часть дня заниматься делом, которое Вы можете назвать любимым!

Астролог: Вальдемар Небоходцев