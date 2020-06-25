Сложно целиком собрать человека: участники раскопок в Благовещенске рассказали об извлечении останков (видео)

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Место захоронения более полутора сотен человек, найденное на частном земельном участке в Благовещенске, скорее всего, были и местом массовой казни. Об этом свидетельствуют гильзы, обнаруженные рядом с останками. Другие детали говорят о том, что происходившие там события случились не ранее 1937 года.

Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

«Целиком сложно человека собрать…Они все лежат в таком пермесе, как падали…Мы собираем просто останки и фиксируем по берцовым костям, по черепам количество», – поясняет Денис Волков. Археологи могут предполагать, кому принадлежали найденные останки и какого возраста были погибшие люди: «Здесь, смотрите, все зубы вышли, стертость небольшая, это говорит о том, что все-таки молодой человек. Наша задача – извлечь и передать городу. Город будет дальше решать, что делать. Перезахоранивать или исследования проводить, я не знаю».

Начиная с 2018 года, когда владелец участка обнаружил здесь первые человеческие останки, из-под земли были извлечен скелеты 153 человек. Под руководством директора Центра этой работой занимались студенты-волонтеры Благовещенского государственного педагогического университета.

«При извлечении останков была найдена кружка с маркировкой ЛМЗ – Лысьвинский металлургический завод. Такой вот штамп был веден в оборот с февраля 1937 года. До этого момента был другой штамп. Может с уверенностью сказать, что до 37 года эта кружка не могла здесь оказаться, значит, процесс происходил позже», – отмечает студент БГПУ Владислав Сутолкин.

«Можно предположить, что люди сидели где-то в тюрьме, им сказали: “С вещами на выход”. Им же не говорили пошли, мы тебя расстреливать будем. Скорее всего, они думали, что едут в другую тюрьму, – предполагает Денис Волков. – Сложно сказать, кто эти люди: репрессированные, не репрессированные, преступники…». На месте было обнаружено более 300 гильз, и это заставляет предположить, что людей не привезли сюда убитыми, а расправились с ними прямо на этом месте.

«И им будет легче и нам – поколению, которое растет и знакомится с историей, с темным прошлым, о котором не принято говорить», – считает Владислав Сутолкин.

Видео с места событий и интервью с участниками раскопок смотрите в программе.